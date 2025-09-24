Un attacco con droni ha colpito la Global Sumud Flotilla durante la navigazione verso Gaza, causando circa 13 esplosioni nella notte tra mezzanotte e mezza e le 3:30-4:00 del mattino.

Tony La Piccirella, a bordo della nave Family, coordinatrice della missione, ha spiegato che alcune persone hanno riportato danni all’udito non gravi, mentre due imbarcazioni hanno subito danni alle vele, già in fase di sistemazione. Tutti i membri della flotta sono in buone condizioni e in grado di proseguire la navigazione.

Secondo La Piccirella, l’attacco rappresenta una strategia intimidatoria e una guerra psicologica, e non si esclude la possibilità di ulteriori azioni nei prossimi giorni. Gli ordigni erano appesi a corde e sembravano mirati alle vele aperte delle imbarcazioni, colpendo in particolare la nave Alma, ultima della flotta.

La flotta ha ancora circa cinque giorni di navigazione per completare la missione umanitaria a Gaza.

Lo riporta ansa.it.