Edizione n° 5833

BALLON D'ESSAI

DIPLOMIFICIO // Scoperto “diplomificio” a Sant’Antimo (Napoli): indagati preside, docenti e studenti
23 Settembre 2025 - ore  10:31

CALEMBOUR

GENOCIDIO // Foggia, Harlem Café contro il genocidio: “Abbiamo scelto di stare dalla parte dell’umanità”
23 Settembre 2025 - ore  13:08

Iscriviti al canale Whatsapp

Foggia

Manfredonia

Cronaca

Politica

Sport

Eventi

San Severo

Cerignola

Home // Cronaca // Attacco aereo contro la ‘Global Sumud Flotilla’: droni lanciano esplosivi

DRONI Attacco aereo contro la ‘Global Sumud Flotilla’: droni lanciano esplosivi

L'attacco ha causato circa 13 esplosioni nella notte tra mezzanotte e mezza e le 3:30-4:00 del mattino

Attacco aereo contro la 'Global Sumud Flotilla': droni lanciano esplosivi

Attacco alla 'Global Sumud Flotilla' - Fonte Immagine: greenme.it

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
24 Settembre 2025
Cronaca // Primo piano //

Un attacco con droni ha colpito la Global Sumud Flotilla durante la navigazione verso Gaza, causando circa 13 esplosioni nella notte tra mezzanotte e mezza e le 3:30-4:00 del mattino.

Tony La Piccirella, a bordo della nave Family, coordinatrice della missione, ha spiegato che alcune persone hanno riportato danni all’udito non gravi, mentre due imbarcazioni hanno subito danni alle vele, già in fase di sistemazione. Tutti i membri della flotta sono in buone condizioni e in grado di proseguire la navigazione.

Secondo La Piccirella, l’attacco rappresenta una strategia intimidatoria e una guerra psicologica, e non si esclude la possibilità di ulteriori azioni nei prossimi giorni. Gli ordigni erano appesi a corde e sembravano mirati alle vele aperte delle imbarcazioni, colpendo in particolare la nave Alma, ultima della flotta.

La flotta ha ancora circa cinque giorni di navigazione per completare la missione umanitaria a Gaza.

Lo riporta ansa.it.

Lascia un commento

Stato Donna è l'inserto di Stato Quotidiano che parla al femminile. Con decine di storie e volti di donne che raccontano il mondo attuale.

"L'INFORMAZIONE LIBERA DELLA CAPITANATA ED OLTRE (DAL 2009)"

Registrazione al tribunale di Foggia n°28 del 05.10.2009

Seguici su Facebook
Seguici su Instagram
Seguici su Twitter
Iscriviti su Youtube
Iscriviti al canale Whatsapp

Link utili

REDAZIONE

CODICE ETICO

CASINO NON AAMS

PRIVACY POLICY

CONTATTI

Vuoi segnalare un problema nella tua città?

“Essere umili verso i superiori è un dovere, verso gli eguali è cortesia, verso gli inferiori è nobiltà, verso tutti è la salvezza.” Bruce Lee

Anonimo

Compila il modulo con i tuoi dati per inviare segnalazioni, denunce o disservizi.

Compila il modulo con i tuoi dati per promuovere la tua attività locale, pubblicizzare un evento o per proposte di collaborazione.

Nessun campo trovato.