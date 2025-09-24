Dodici auto rubate e cannibalizzate, di cui una data alle fiamme, sono state trovate in due punti diversi nelle campagne di Cerignola nel Foggiano.

A darne notizia Giuseppe Marasco, comandante degli ispettori ambientali Civilis.

Le carcasse delle auto sono state ritrovate durante controlli del territorio. Sul posto sono intervenuti i carabinieri che hanno avviato indagini.

