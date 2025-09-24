Edizione n° 5834

BALLON D'ESSAI

ANIC // “Incidente ANIC, 26 settembre 1976”: speciale StatoQuotidiano.it
24 Settembre 2025 - ore  12:01

CALEMBOUR

REGIONALI // Puglia. Ufficiale, indette le elezioni regionali per il 23 e il 24 novembre 2025
24 Settembre 2025 - ore  11:19

Iscriviti al canale Whatsapp

Foggia

Manfredonia

Cronaca

Politica

Sport

Eventi

San Severo

Cerignola

Home // Cronaca // Auto rubate e cannibalizzate nelle campagne del Foggiano

CERIGNOLA Auto rubate e cannibalizzate nelle campagne del Foggiano

Dodici auto rubate e cannibalizzate, di cui una data alle fiamme, sono state trovate in due punti diversi nelle campagne di Cerignola nel Foggiano.

AUTO CANNIBALIZZATE - PH ANSA PUGLIA

AUTO CANNIBALIZZATE - PH ANSA PUGLIA

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
24 Settembre 2025
Cronaca // Manfredonia //

Dodici auto rubate e cannibalizzate, di cui una data alle fiamme, sono state trovate in due punti diversi nelle campagne di Cerignola nel Foggiano.

A darne notizia Giuseppe Marasco, comandante degli ispettori ambientali Civilis.

Le carcasse delle auto sono state ritrovate durante controlli del territorio. Sul posto sono intervenuti i carabinieri che hanno avviato indagini.

Riproduzione riservata © Copyright ANSA

1 commenti su "Auto rubate e cannibalizzate nelle campagne del Foggiano"

  1. Mó jeve ca stevene allà quiddi tomobbele… Ndand, la mnnèzze a Mambrdónjie cresc. To a sbagliète mestijre. Aviva fè lu bannajùle !

Lascia un commento

Stato Donna è l'inserto di Stato Quotidiano che parla al femminile. Con decine di storie e volti di donne che raccontano il mondo attuale.

"L'INFORMAZIONE LIBERA DELLA CAPITANATA ED OLTRE (DAL 2009)"

Registrazione al tribunale di Foggia n°28 del 05.10.2009

Seguici su Facebook
Seguici su Instagram
Seguici su Twitter
Iscriviti su Youtube
Iscriviti al canale Whatsapp

Link utili

REDAZIONE

CODICE ETICO

CASINO NON AAMS

PRIVACY POLICY

CONTATTI

Vuoi segnalare un problema nella tua città?

“Essere umili verso i superiori è un dovere, verso gli eguali è cortesia, verso gli inferiori è nobiltà, verso tutti è la salvezza.” Bruce Lee

Anonimo

Compila il modulo con i tuoi dati per inviare segnalazioni, denunce o disservizi.

Compila il modulo con i tuoi dati per promuovere la tua attività locale, pubblicizzare un evento o per proposte di collaborazione.

Nessun campo trovato.