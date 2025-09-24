Camion con carburante precipita sulla Gallipoli-Leuca: autista in gravi condizioni

Un camion carico di gasolio è precipitato da un’altezza di circa dieci metri lungo la strada Gallipoli-Santa Maria di Leuca, dopo l’esplosione di uno pneumatico. Il mezzo ha sfondato il guard rail e si è ribaltato più volte, finendo nella campagna sottostante.

L’incidente si è verificato nei pressi dello svincolo per Morciano di Leuca. Alla guida c’era un 60enne, dipendente della sede Aviolamp di Racale, che è stato soccorso e trasportato in codice rosso all’ospedale di Tricase.

Sul posto operano i vigili del fuoco di Tricase, mentre da Lecce è in arrivo una gru per le operazioni di recupero del mezzo. Presenti anche i carabinieri, impegnati nei rilievi e nella gestione della viabilità.

Lo riporta ansa.it.