Edizione n° 5834

BALLON D'ESSAI

ANIC // “Incidente ANIC, 26 settembre 1976”: speciale StatoQuotidiano.it
24 Settembre 2025 - ore  12:01

CALEMBOUR

REGIONALI // Puglia. Ufficiale, indette le elezioni regionali per il 23 e il 24 novembre 2025
24 Settembre 2025 - ore  11:19

Iscriviti al canale Whatsapp

Foggia

Manfredonia

Cronaca

Politica

Sport

Eventi

San Severo

Cerignola

Home // Cronaca // Camion con carburante precipita sulla Gallipoli-Leuca: autista in gravi condizioni

PRECIPITA Camion con carburante precipita sulla Gallipoli-Leuca: autista in gravi condizioni

Il mezzo, dopo l’esplosione di uno pneumatico, ha sfondato il guard rail e si è ribaltato più volte, finendo nella campagna sottostante

Camion con carburante precipita sulla Gallipoli-Leuca: autista in gravi condizioni

Ambulanza - Fonte Immagine non riferita al testo: occhiodibenevento

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
24 Settembre 2025
Cronaca // Primo piano //

Un camion carico di gasolio è precipitato da un’altezza di circa dieci metri lungo la strada Gallipoli-Santa Maria di Leuca, dopo l’esplosione di uno pneumatico. Il mezzo ha sfondato il guard rail e si è ribaltato più volte, finendo nella campagna sottostante.

L’incidente si è verificato nei pressi dello svincolo per Morciano di Leuca. Alla guida c’era un 60enne, dipendente della sede Aviolamp di Racale, che è stato soccorso e trasportato in codice rosso all’ospedale di Tricase.

Sul posto operano i vigili del fuoco di Tricase, mentre da Lecce è in arrivo una gru per le operazioni di recupero del mezzo. Presenti anche i carabinieri, impegnati nei rilievi e nella gestione della viabilità.

Lo riporta ansa.it.

Lascia un commento

Stato Donna è l'inserto di Stato Quotidiano che parla al femminile. Con decine di storie e volti di donne che raccontano il mondo attuale.

"L'INFORMAZIONE LIBERA DELLA CAPITANATA ED OLTRE (DAL 2009)"

Registrazione al tribunale di Foggia n°28 del 05.10.2009

Seguici su Facebook
Seguici su Instagram
Seguici su Twitter
Iscriviti su Youtube
Iscriviti al canale Whatsapp

Link utili

REDAZIONE

CODICE ETICO

CASINO NON AAMS

PRIVACY POLICY

CONTATTI

Vuoi segnalare un problema nella tua città?

“Essere umili verso i superiori è un dovere, verso gli eguali è cortesia, verso gli inferiori è nobiltà, verso tutti è la salvezza.” Bruce Lee

Anonimo

Compila il modulo con i tuoi dati per inviare segnalazioni, denunce o disservizi.

Compila il modulo con i tuoi dati per promuovere la tua attività locale, pubblicizzare un evento o per proposte di collaborazione.

Nessun campo trovato.