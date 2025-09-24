Carnevale di Putignano, già presentata l'edizione 2026

PUTIGNANO (BA) – Il Carnevale più lungo d’Europa entra in una nuova era. Questa mattina, nei nuovi spazi della Cittadella del Carnevale, è stata lanciata ufficialmente la 632ª edizione del Carnevale di Putignano, in programma nel 2026. Una svolta storica: per la prima volta, i maestri cartapestai avranno a disposizione capannoni dedicati alla costruzione dei carri allegorici, veri e propri hangar pensati per il cuore creativo dell’evento.
Quattro sfilate e un tema giocato sui paradossi
Il calendario prevede quattro grandi sfilate, fissate per il 1°, 7, 15 e 17 febbraio 2026, che si svilupperanno attorno al claim “Dove tutto è il contrario di tutto”. Un invito a leggere e rappresentare le contraddizioni del presente attraverso l’ironia e la satira tipiche del Carnevale di Putignano.
Le novità annunciate
La prossima edizione sarà segnata da una serie di innovazioni:
- Biglietti flessibili e a prezzi ridotti, disponibili già da ottobre, per favorire l’arrivo di visitatori e turisti;
- Una mostra itinerante con i bozzetti dei carri, reinterpretati dall’illustratore Gianvito Turi, che farà tappa negli aeroporti pugliesi, in musei nazionali e in luoghi simbolo della cultura italiana;
- Nuove collaborazioni con operatori turistici e strutture ricettive, con l’obiettivo di rafforzare l’attrattività dell’evento anche oltre i confini regionali.
La nuova Cittadella del Carnevale
Tre dei cinque capannoni della Cittadella sono già operativi e ospitano i laboratori dei maestri Vito e Paolo Mastrangelo, Deni Bianco e Franco Giotta. L’inaugurazione ufficiale, aperta alla cittadinanza, è in programma per domenica 28 settembre alle 10.30. “Questo spazio non è solo un luogo di lavoro – ha dichiarato il sindaco Michele Vinella – ma il cuore pulsante della nostra tradizione, che oggi guarda al futuro”.
Innovazione e tradizione a confronto
All’evento ha partecipato anche il presidente della Regione Puglia Michele Emiliano, che ha invitato i maestri cartapestai a dialogare con i ricercatori del Politecnico di Bari per aprire nuove strade tra arte e tecnologia. La Fondazione Carnevale ha inoltre annunciato una riorganizzazione interna: l’ingresso della nuova direttrice esecutiva Giulia Amico di Meane, che affiancherà Andrea Colamedici, direttore filosofico-culturale, punta a rafforzare il ruolo dell’ente come motore di crescita sociale ed economica per la città.
“Un Carnevale che cambia pelle”
“Con la nuova Cittadella, i maestri al lavoro e l’adozione di strumenti innovativi, stiamo scrivendo una pagina importante – ha commentato il presidente della Fondazione, Danilo Daresta –. Già dal 2026 i frutti saranno evidenti, nel segno di un Carnevale che continua a rinnovarsi senza perdere le proprie radici”.
Lo riporta giornaledipuglia.com
3 commenti su "Carnevale di Putignano, già presentata l’edizione 2026"
Così presto? È ancora estate! E pure la cittadella!
Finalmente Emiliano ha capito dove può stare.
In una sfilata di carnevale, insieme alle altre masch..re di amici poltronari di Manf…nia…
Come al solito si attacca il politico di turno quando ormai è nella sua fase discendente.