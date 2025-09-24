Carnevale di Putignano, già presentata l'edizione 2026

PUTIGNANO (BA) – Il Carnevale più lungo d’Europa entra in una nuova era. Questa mattina, nei nuovi spazi della Cittadella del Carnevale, è stata lanciata ufficialmente la 632ª edizione del Carnevale di Putignano, in programma nel 2026. Una svolta storica: per la prima volta, i maestri cartapestai avranno a disposizione capannoni dedicati alla costruzione dei carri allegorici, veri e propri hangar pensati per il cuore creativo dell’evento.

Quattro sfilate e un tema giocato sui paradossi

Il calendario prevede quattro grandi sfilate, fissate per il 1°, 7, 15 e 17 febbraio 2026, che si svilupperanno attorno al claim “Dove tutto è il contrario di tutto”. Un invito a leggere e rappresentare le contraddizioni del presente attraverso l’ironia e la satira tipiche del Carnevale di Putignano.

Le novità annunciate

La prossima edizione sarà segnata da una serie di innovazioni:

Biglietti flessibili e a prezzi ridotti , disponibili già da ottobre, per favorire l’arrivo di visitatori e turisti;

, disponibili già da ottobre, per favorire l’arrivo di visitatori e turisti; Una mostra itinerante con i bozzetti dei carri , reinterpretati dall’illustratore Gianvito Turi, che farà tappa negli aeroporti pugliesi, in musei nazionali e in luoghi simbolo della cultura italiana;

, reinterpretati dall’illustratore Gianvito Turi, che farà tappa negli aeroporti pugliesi, in musei nazionali e in luoghi simbolo della cultura italiana; Nuove collaborazioni con operatori turistici e strutture ricettive, con l’obiettivo di rafforzare l’attrattività dell’evento anche oltre i confini regionali.

La nuova Cittadella del Carnevale

Tre dei cinque capannoni della Cittadella sono già operativi e ospitano i laboratori dei maestri Vito e Paolo Mastrangelo, Deni Bianco e Franco Giotta. L’inaugurazione ufficiale, aperta alla cittadinanza, è in programma per domenica 28 settembre alle 10.30. “Questo spazio non è solo un luogo di lavoro – ha dichiarato il sindaco Michele Vinella – ma il cuore pulsante della nostra tradizione, che oggi guarda al futuro”.

Innovazione e tradizione a confronto

All’evento ha partecipato anche il presidente della Regione Puglia Michele Emiliano, che ha invitato i maestri cartapestai a dialogare con i ricercatori del Politecnico di Bari per aprire nuove strade tra arte e tecnologia. La Fondazione Carnevale ha inoltre annunciato una riorganizzazione interna: l’ingresso della nuova direttrice esecutiva Giulia Amico di Meane, che affiancherà Andrea Colamedici, direttore filosofico-culturale, punta a rafforzare il ruolo dell’ente come motore di crescita sociale ed economica per la città.

“Un Carnevale che cambia pelle”

“Con la nuova Cittadella, i maestri al lavoro e l’adozione di strumenti innovativi, stiamo scrivendo una pagina importante – ha commentato il presidente della Fondazione, Danilo Daresta –. Già dal 2026 i frutti saranno evidenti, nel segno di un Carnevale che continua a rinnovarsi senza perdere le proprie radici”.

