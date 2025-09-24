Comune di Foggia: liquidati 3.461 euro per studio geologico del 'Parco San Pio X'

Il Comune di Foggia, tramite il Settore Area 8 – Rigenerazione Urbana PNRR, ha disposto l’atto di liquidazione n. 2381 del 19 settembre 2025 relativo al Programma Regionale Puglia FESR-FSE+ 2021-2027, Priorità II “Economia Verde”, Azione 2.13 per gli interventi di infrastrutturazione verde del territorio.

L’atto riguarda il pagamento del saldo della fattura n. 08PA del 26 agosto 2025, emessa dal Dott. Geologo Domenico Paolo Impagnatiello, per i servizi specialistici finalizzati alla redazione dello studio geologico a supporto del Progetto di Fattibilità Tecnico-Economica per la demolizione della “Struttura pubblica San Pio X” e la rinaturalizzazione e rinverdimento dell’area.

La somma liquidata ammonta a 3.461,83 euro, di cui 3.328,68 euro per imponibile e 133,15 euro per oneri previdenziali, non soggetta a IVA in regime forfettario. Il pagamento è stato imputato al Capitolo di Spesa n. 3223130 del Bilancio 2025/2027, con impegno n. 1503/0/2025.

L’incarico, affidato con determinazione dirigenziale n. 823 del 29 aprile 2025, ha previsto la redazione di studi geologici e idrogeologici, comprensivi di:

Relazione Geologica Parco San Pio X

Relazione Idrogeologica Parco San Pio X

Studio di compatibilità idrologica ed idraulica

Gli studi sono stati trasmessi al Comune il 21 maggio 2025 e approvati dalla Giunta Comunale con delibera n. 146 del 10 giugno 2025. Il progetto contribuisce alla strategia regionale per lo sviluppo delle infrastrutture verdi urbane e periurbane, in linea con la Restore Nature Law dell’UE e con la Strategia Regionale di Sviluppo Sostenibile della Puglia, promuovendo il ripristino degli ecosistemi urbani e la valorizzazione del paesaggio.

Il Dirigente e RUP dell’Area 8, architetto Alessia Cordisco, ha coordinato l’adozione del provvedimento, mentre il pagamento è stato autorizzato dal Settore Finanziario dopo verifica della regolarità contributiva (DURC EPAP prot. n. 226672 del 3 settembre 2025), della tracciabilità dei flussi finanziari e dell’insussistenza di conflitti di interesse.

L’atto sarà pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Foggia e trasmesso a Servizio Finanziario, Segreteria Generale e Albo Pretorio, a conferma della piena trasparenza amministrativa.