Foggia: approvata la variante per la ciclovia urbana Via Natola – Via Napoli nel quadro del PNRR

Il Comune di Foggia ha approvato la variante progettuale per i lavori di realizzazione della ciclovia urbana che collegherà Via Natola, Via Telesforo, Via Martiri di Via Fani e Via Napoli, nell’ambito del PNRR – Misura M2C2, Intervento 4.1 “Rafforzamento della mobilità ciclistica”. La decisione, formalizzata con Determinazione Dirigenziale n. 908 del 14 maggio 2025, rientra nel programma di rafforzamento della mobilità sostenibile urbana, finanziato dal Decreto n. 509 del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili.

Il progetto e il finanziamento

L’intervento, con CUP B71B22001400001, prevede la realizzazione di complessivi 23 km di piste ciclabili urbane, con particolare attenzione alla sicurezza degli utenti e all’integrazione con i principali nodi ferroviari e metropolitani della città. Il contributo assegnato al Comune di Foggia ammonta a € 5.835.420,00. Il quadro economico complessivo del progetto, originariamente approvato, prevedeva un importo totale di € 2.767.926,10, di cui € 2.205.413,42 per lavori e oneri per la sicurezza e € 562.512,68 per spese tecniche, allacciamenti, IVA e accantonamenti vari.

La gara d’appalto è stata aggiudicata all’ATI composta da Russo Vito S.r.l. (mandataria) e Costruzioni Minchillo S.r.l. (mandante), con ribasso d’asta del 18%, determinando un importo complessivo post-gara di € 2.463.676,11, comprese economie di gara pari a € 304.249,99. Successivamente, la mandante ha receduto dall’ATI, lasciando all’impresa mandataria Russo Vito S.r.l. il pieno svolgimento dei lavori.

Variante progettuale

La variante, autorizzata dal RUP arch. Alessia Cordisco e redatta ai sensi dell’art. 120, comma 3, lettere a) e b) del Codice dei Contratti, non comporta incremento di spesa e introduce modifiche tecniche e funzionali per ottimizzare sicurezza, fruibilità e integrazione urbana:

Tratto A: modifica del tracciato lungo Via Martiri di Via Fani lato ospedale, trasformando lo spartitraffico in marciapiede ciclabile, migliorando la connessione con l’Istituto “A. Volta” e l’Ospedale Riuniti.

Tratto B: adeguamento del percorso per la nuova stazione di ricarica elettrica presso l’Istituto “Notarangelo-Rosati”, con ampliamento del marciapiede esistente e riduzione degli attraversamenti stradali.

Tratto C: utilizzo del marciapiede prospiciente la Provincia di Foggia per un percorso ciclabile rialzato, in sostituzione della bonifica radici già eseguita dal Comune.

Tratto D: aggiornamento delle sezioni, riduzione dei dispositivi semaforici e modifiche puntuali alle aiuole e all’illuminazione pubblica.

Tratto R: conferma della “Zona 30” e rifacimento parziale dei tratti già manutenzionati dal Comune; economie generate destinate alla riqualificazione di parcheggi e carreggiate degradate.

Ulteriori modifiche: abbattimento di 26 alberi con obbligo di nuove piantumazioni, come da prescrizione del Servizio Ambiente.

La documentazione del progetto di variante comprende relazione tecnica illustrativa, quadro riepilogativo delle migliorie, computo metrico estimativo, elenco prezzi unitari, analisi dei prezzi, quadro comparativo di variante, report fotografico e nulla osta della Provincia di Foggia, garantendo piena tracciabilità tecnica e amministrativa.

Stato dei lavori

I lavori, consegnati in via d’urgenza il 15 gennaio 2025, hanno un termine previsto di 432 giorni naturali e consecutivi, con completamento stimato al 22 marzo 2026. Il primo Stato di Avanzamento Lavori, registrato al 9 maggio 2025, ha comportato un pagamento di € 413.600,00, comprensivo di IVA, mentre per i servizi tecnici di direzione lavori e coordinamento della sicurezza è stato liquidato un acconto di € 13.861,58.

Delibera

A cura di Giovanna Tambo.