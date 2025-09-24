Edizione n° 5834

Home // Cronaca // Foggia-Casertana: diretta, formazioni e pronostico

PRONOSTICO Foggia-Casertana: diretta, formazioni e pronostico

Un match che mette di fronte due squadre storiche, entrambe alla ricerca di continuità dopo un avvio di stagione altalenante

Foggia-Casertana: diretta, formazioni e pronostico

Foggia Calcio - Foto: Enzo Maizzi

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
24 Settembre 2025
Cronaca // Focus //

La sfida tra Foggia e Casertana, valida per la sesta giornata del girone C di Serie C 2025-2026, si gioca oggi, mercoledì 24 settembre, alle ore 18:30. Un match che mette di fronte due squadre storiche, entrambe alla ricerca di continuità dopo un avvio di stagione altalenante.

FOGGIA: URGE RISCATTO
La formazione rossonera, guidata da Delio Rossi, ha ottenuto una sola vittoria, quella contro il Sorrento, e non vince da tre turni. Pesano soprattutto il pesante 0-6 subito dal Catania all’esordio e la sconfitta contro il Giugliano. I due pareggi più recenti hanno solo parzialmente frenato la discesa in classifica.

CASERTANA: BENE IN CASA, MALE FUORI
La squadra di Federico Coppitelli ha conquistato due successi interni, ma in trasferta ha ceduto contro Benevento e Trapani. La difesa resta il tallone d’Achille, con otto gol subiti nelle prime gare, compreso quello incassato contro il Cosenza nell’ultimo turno.

STATISTICHE A CONFRONTO
Il Foggia è una squadra dal baricentro alto, con il 54% di possesso palla medio, 14 tiri a partita e 1,6 xG prodotti. Tuttavia, paga un’eccessiva aggressività che porta a circa tre ammonizioni a gara. La Casertana preferisce un approccio più equilibrato: 1,3 gol segnati e 1,2 subiti di media, con un possesso vicino al 50% e un’elevata capacità di sfruttare il contropiede.

PROBABILI FORMAZIONI
Foggia (3-5-2): Borbei; Staver, Olivieri, Buttaro; Winkelmann, Morelli, Castorri (Agnelli), Oliva, centrocampo in evoluzione; Fossati, Cheikh Sylla in avanti.
Casertana (4-3-3): De Lucia; Llano, Kontek, Rocchi, Falasca; Leone, Toscano, Pezzella; Vano, Kallon, Bentivegna.

QUOTE E PRONOSTICO
Secondo le valutazioni di Snai, la Casertana parte leggermente favorita con quota 2,25. Più alte le valutazioni su vittoria del Foggia e pareggio, entrambe offerte a 3,05. Una sfida che si preannuncia equilibrata, con i satanelli alla ricerca del riscatto e i falchetti chiamati a sfatare il tabù trasferta.

La partita è trasmessa in diretta su Sky Sport e in streaming su Now Tv.

Lo riporta ilsussidiario.net.

