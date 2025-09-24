Edizione n° 5833

Home // Focus // Foggia, gestione ‘Zaccheria’. Conferenza stampa di Mainiero per denunciare presunte illegittimità

ZACCHERIA Foggia, gestione ‘Zaccheria’. Conferenza stampa di Mainiero per denunciare presunte illegittimità

Mainiero illustrerà le presunte illegittimità amministrative legate al provvedimento con cui è stata assegnata alla ADS Heraclea Candela la gestione dello stadio

Foggia, gestione 'Zaccheria'. Conferenza stampa di Mainiero per denunciare presunte illegittimità

Il consigliere comunale Giuseppe Mainiero (PH ENZO MAIZZI)

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
24 Settembre 2025
Focus // Foggia //

Il consigliere comunale Giuseppe Mainiero terrà domani, giovedì 25 settembre alle 10.00, una conferenza stampa nella sede dei gruppi consiliari al terzo piano di Palazzo di Città.

Durante l’incontro, Mainiero illustrerà le presunte illegittimità amministrative legate al provvedimento con cui è stata assegnata alla ADS Heraclea Candela la gestione dello stadio comunale “Pino Zaccheria”.

Sarà inoltre presentata alla stampa la richiesta di revoca in autotutela della concessione, già depositata formalmente dal consigliere.

