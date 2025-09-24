Foggia, gestione 'Zaccheria'. Conferenza stampa di Mainiero per denunciare presunte illegittimità

Il consigliere comunale Giuseppe Mainiero terrà domani, giovedì 25 settembre alle 10.00, una conferenza stampa nella sede dei gruppi consiliari al terzo piano di Palazzo di Città.
Durante l’incontro, Mainiero illustrerà le presunte illegittimità amministrative legate al provvedimento con cui è stata assegnata alla ADS Heraclea Candela la gestione dello stadio comunale “Pino Zaccheria”.
Sarà inoltre presentata alla stampa la richiesta di revoca in autotutela della concessione, già depositata formalmente dal consigliere.