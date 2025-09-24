Foggia: in tre mesi rubati 30 veicoli per il mercato dei ricambi

Il pm Alessio Marangelli ha concluso le indagini nei confronti di 21 persone tra Foggia e San Severo, accusate a vario titolo di associazione per delinquere, furti, ricettazione e riciclaggio. Secondo l’accusa, avrebbero rubato una trentina di veicoli in tre mesi in diverse regioni italiane, portandoli poi a San Severo per smontarli e rivendere i pezzi di ricambio.

Il blitz del 25 agosto aveva già portato a 20 misure cautelari eseguite dai Carabinieri: 7 arresti in carcere, 4 ai domiciliari e 9 obblighi di dimora. Dopo la notifica della chiusura delle indagini, i difensori hanno 20 giorni per chiedere ulteriori accertamenti o presentare memorie.

Sono 46 i capi d’imputazione contestati: due associazioni per delinquere, 32 furti e 4 tentativi di furto commessi tra luglio e settembre 2024 in Puglia, Molise, Marche, Abruzzo e Campania, oltre a episodi di ricettazione, riciclaggio, possesso di arma da fuoco e un tentativo di estorsione da 7mila euro per restituire un’auto rubata a Pescara. Le accuse si basano in gran parte su intercettazioni. Nell’inchiesta coinvolti anche tre minorenni, la cui posizione è al vaglio della Procura per i minori di Bari.

Secondo la Procura, i gruppi criminali erano due. Il primo, guidato da Gianluca Gallo, contava dieci componenti e si occupava di reperire i veicoli, organizzare i furti e gestire la cessione dei ricambi. Il secondo, capeggiato da Mario Mazzeo, avrebbe avuto un ruolo analogo insieme a Danila La Contana, Michele Lombardi e Serhiy Fedorchuk.

Un ruolo centrale emerge anche per Antonio Colio, già coinvolto nell’operazione Luxury del febbraio 2024: gestiva una demolizione abusiva alle porte di San Severo, utilizzata per occultare e smontare i veicoli rubati. Qui si sarebbero svolte anche operazioni di alterazione dei telai, sostituzione di targhe e punzonature per cancellare la provenienza illecita dei mezzi.

Colio è accusato di ricettazione di 26 veicoli e componenti – tra furgoni, scocche, motori, paraurti e targhe – rubati tra Foggia, Lucera, Torremaggiore, San Nicandro Garganico, Pescara, Benevento, Termoli, Andria, oltre che nelle province di Chieti e Campobasso.

L’inchiesta fotografa quello che il gip ha definito “uno dei fenomeni criminali più diffusi e remunerativi nel Foggiano: il mercato illecito di auto e ricambi rubati”.

