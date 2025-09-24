Foggia: in tre mesi rubati 30 veicoli per il mercato dei ricambi

Il pm Alessio Marangelli ha concluso le indagini nei confronti di 21 persone tra Foggia e San Severo, accusate a vario titolo di associazione per delinquere, furti, ricettazione e riciclaggio. Secondo l’accusa, avrebbero rubato una trentina di veicoli in tre mesi in diverse regioni italiane, portandoli poi a San Severo per smontarli e rivendere i pezzi di ricambio.
Il blitz del 25 agosto aveva già portato a 20 misure cautelari eseguite dai Carabinieri: 7 arresti in carcere, 4 ai domiciliari e 9 obblighi di dimora. Dopo la notifica della chiusura delle indagini, i difensori hanno 20 giorni per chiedere ulteriori accertamenti o presentare memorie.
Sono 46 i capi d’imputazione contestati: due associazioni per delinquere, 32 furti e 4 tentativi di furto commessi tra luglio e settembre 2024 in Puglia, Molise, Marche, Abruzzo e Campania, oltre a episodi di ricettazione, riciclaggio, possesso di arma da fuoco e un tentativo di estorsione da 7mila euro per restituire un’auto rubata a Pescara. Le accuse si basano in gran parte su intercettazioni. Nell’inchiesta coinvolti anche tre minorenni, la cui posizione è al vaglio della Procura per i minori di Bari.
Secondo la Procura, i gruppi criminali erano due. Il primo, guidato da Gianluca Gallo, contava dieci componenti e si occupava di reperire i veicoli, organizzare i furti e gestire la cessione dei ricambi. Il secondo, capeggiato da Mario Mazzeo, avrebbe avuto un ruolo analogo insieme a Danila La Contana, Michele Lombardi e Serhiy Fedorchuk.
Un ruolo centrale emerge anche per Antonio Colio, già coinvolto nell’operazione Luxury del febbraio 2024: gestiva una demolizione abusiva alle porte di San Severo, utilizzata per occultare e smontare i veicoli rubati. Qui si sarebbero svolte anche operazioni di alterazione dei telai, sostituzione di targhe e punzonature per cancellare la provenienza illecita dei mezzi.
Colio è accusato di ricettazione di 26 veicoli e componenti – tra furgoni, scocche, motori, paraurti e targhe – rubati tra Foggia, Lucera, Torremaggiore, San Nicandro Garganico, Pescara, Benevento, Termoli, Andria, oltre che nelle province di Chieti e Campobasso.
L’inchiesta fotografa quello che il gip ha definito “uno dei fenomeni criminali più diffusi e remunerativi nel Foggiano: il mercato illecito di auto e ricambi rubati”.
Lo riporta lagazzettadelmezzogiorno.it.
Le pene sono troppo leggere. Sta gente deve stare in carcere, quasi sempre pluripregiudicati. Gente che un lavoro onesto non se lo vuol trovare, allora stiano in galera invece di succhiare il sangue della gente che lavora per comprarsi l’auto!