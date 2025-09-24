Ora, l’orientamento volto a considerare il nostro ospedale quale teatrino politico, sta ricevendo una brusca accelerazione, con il trascorrere delle giornate e l’approssimarsi della competizione elettorale regionale.
Infatti, il direttore generale dell’Asl si è appena recato, addirittura personalmente, presso il nosocomio sipontino, per formalizzare il conferimento di un incarico di direttore di struttura complessa (cd. “primario”). Non ricordiamo eventi simili, in ragione del fatto che, nella totalità dei casi, è il diretto interessato a raggiungere la direzione della ASL a Foggia, per ricevere l’ambita designazione.
Dunque, invece di risolvere i tanti problemi dai quali risulta paralizzato il nostro ospedale ai danni dei cittadini, si bada a posare, a favore di telecamera e, soprattutto, in prossimità delle elezioni.
Se non ci fosse da piangere, sarebbe una barzelletta.
Il Circolo ed i consiglieri comunali di Forza Italia di Manfredonia”.
3 commenti su "Forza Italia Manfredonia: “L’ospedale trasformato in una passerella elettorale”"
VORREI CHE IL SAN CAMILLO TORNASSE AD ESSERE UN OSPEDALE COMPLETO COME NEGLI ANNI 70 80 IL MIO SLOGAN VORREI NASCERE A MANFREDONIA………
Egregi consiglieri comunali forzisti, in prossimità delle elezioni, di qualsiasi tipo esse siano, vanno tutti in passerella, senza eccezione per nessuno. Qualcuno diceva che, se gli odori in quel posto, puzzano tutti.
In data odierna anche il centralino dell’ospedale NON FUNZIONA.
CHE SCHIFEZZA….