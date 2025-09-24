Edizione n° 5834

ANIC // “Incidente ANIC, 26 settembre 1976”: speciale StatoQuotidiano.it
24 Settembre 2025 - ore  12:01

REGIONALI // Puglia. Ufficiale, indette le elezioni regionali per il 23 e il 24 novembre 2025
24 Settembre 2025 - ore  11:19

Forza Italia Manfredonia: "L'ospedale trasformato in una passerella elettorale"

OSPEDALE Forza Italia Manfredonia: “L’ospedale trasformato in una passerella elettorale”

L’orientamento volto a considerare il nostro ospedale quale teatrino politico, sta ricevendo una brusca accelerazione

Forza Italia Manfredonia: "L'ospedale trasformato in una passerella elettorale"

Ospedale San Camillo De Lellis Manfredonia - ph Con Manfredonia

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
24 Settembre 2025
Manfredonia // Politica //
“Avevamo sottolineato questa tendenza vergognosa, alcuni giorni fa.

Ora, l’orientamento volto a considerare il nostro ospedale quale teatrino politico, sta ricevendo una brusca accelerazione, con il trascorrere delle giornate e l’approssimarsi della competizione elettorale regionale.

Infatti, il direttore generale dell’Asl si è appena recato, addirittura personalmente, presso il nosocomio sipontino, per formalizzare il conferimento di un incarico di direttore di struttura complessa (cd. “primario”). Non ricordiamo eventi simili, in ragione del fatto che, nella totalità dei casi, è il diretto interessato a raggiungere la direzione della ASL a Foggia, per ricevere l’ambita designazione.

Dunque, invece di risolvere i tanti problemi dai quali risulta paralizzato il nostro ospedale ai danni dei cittadini, si bada a posare, a favore di telecamera e, soprattutto, in prossimità delle elezioni.

E meno male che il sindaco di centrosinistra, autorità sanitaria comunale, aveva invitato a non tramutare il San Camillo de Lellis in un palcoscenico.

Se non ci fosse da piangere, sarebbe una barzelletta.

Il Circolo ed i consiglieri comunali di Forza Italia di Manfredonia”.

Lo riporta su Facebook, Ugo Galli Consigliere.

3 commenti su "Forza Italia Manfredonia: “L’ospedale trasformato in una passerella elettorale”"

  1. VORREI CHE IL SAN CAMILLO TORNASSE AD ESSERE UN OSPEDALE COMPLETO COME NEGLI ANNI 70 80 IL MIO SLOGAN VORREI NASCERE A MANFREDONIA………

  2. Egregi consiglieri comunali forzisti, in prossimità delle elezioni, di qualsiasi tipo esse siano, vanno tutti in passerella, senza eccezione per nessuno. Qualcuno diceva che, se gli odori in quel posto, puzzano tutti.

