Edizione n° 5833

BALLON D'ESSAI

ANIC // “Incidente ANIC, 26 settembre 1976”: speciale StatoQuotidiano.it
24 Settembre 2025 - ore  12:01

CALEMBOUR

GENOCIDIO // Foggia, Harlem Café contro il genocidio: “Abbiamo scelto di stare dalla parte dell’umanità”
23 Settembre 2025 - ore  13:08

Iscriviti al canale Whatsapp

Foggia

Manfredonia

Cronaca

Politica

Sport

Eventi

San Severo

Cerignola

Home // Focus e Inchieste // “Incidente ANIC, 26 settembre 1976”: speciale StatoQuotidiano.it

ANIC “Incidente ANIC, 26 settembre 1976”: speciale StatoQuotidiano.it

Alle ore 9.50 del 26 settembre 1976 si verificò un incidente - nello stabilimento Anic (Enichem, poi Enichem Agricoltura Spa), in seguito allo scoppio della colonna di lavaggio dell'impianto di sintesi dell'ammoniaca.

Manfredonia, “Anic – 41 anni di veleni” (VIDEO – II parte) - di Giovanni Ognissanti, con Giuseppe Carbonara (Sindacalista chimici Cisl) e Pasquale Ognissanti (Storico di Manfredonia)

Manfredonia, “Anic – 41 anni di veleni” (VIDEO – II parte) - di Giovanni Ognissanti, con Giuseppe Carbonara (Sindacalista chimici Cisl) e Pasquale Ognissanti (Storico di Manfredonia)

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
24 Settembre 2025
Focus e Inchieste // Inchieste Manfredonia //

Manfredonia. Alle ore 9.50 del 26 settembre 1976 si verificò un incidente – nello stabilimento Anic (Enichem, poi Enichem Agricoltura Spa), in seguito allo scoppio della colonna di lavaggio dell’impianto di sintesi dell’ammoniaca.

Lo stabilimento petrolchimico era sito in località Macchia, frazione del Comune di Manfredonia poi passata al Comune di Monte Sant’Angelo prima dell’insediamento dell’industria.

La posizione dello stabilimento era appena fuori (poche centinaia di metri) il quartiere Monticchio di Manfredonia. L’incidente ha investito completamente questo quartiere e la zona circostante con diverse decine di tonnellate di arsenico.

SPECIALE STATOQUOTIDIANO.IT
“Scoppio Anic” 1976, cronache del tempo: “Eni ha dichiarato disponibilità per la bonifica”
Il quarantennale dello scoppio della colonna arsenico Enichem (26.09.1976)
Il quarantennale dello scoppio della colonna arsenico Enichem (II)
Il Fatto Quotidiano “Scoppio ANIC. Per morte operai e incidente nessun colpevole”
Manfredonia, “scoppio ANIC”. Annamaria Lovecchio ricorda il marito Nicola
“Rassegna Stato”. Soragnese: scoppio colonna Co2 una casualità unica al mondo
Manfredonia, ex ANIC: ricostruzione scoppio del 26 settembre 1976
Anniversario scoppio colonna arsenico Enichem (settembre 2016)
Anniversario scoppio colonna arsenico Enichem (settembre 2016 – II)
Considerazioni sullo scoppio del 26 settembre 1976 nel petrolchimico ex Anic

Redazione StatoQuotidiano.it

Lascia un commento

Stato Donna è l'inserto di Stato Quotidiano che parla al femminile. Con decine di storie e volti di donne che raccontano il mondo attuale.

"L'INFORMAZIONE LIBERA DELLA CAPITANATA ED OLTRE (DAL 2009)"

Registrazione al tribunale di Foggia n°28 del 05.10.2009

Seguici su Facebook
Seguici su Instagram
Seguici su Twitter
Iscriviti su Youtube
Iscriviti al canale Whatsapp

Link utili

REDAZIONE

CODICE ETICO

CASINO NON AAMS

PRIVACY POLICY

CONTATTI

Vuoi segnalare un problema nella tua città?

“Essere umili verso i superiori è un dovere, verso gli eguali è cortesia, verso gli inferiori è nobiltà, verso tutti è la salvezza.” Bruce Lee

Anonimo

Compila il modulo con i tuoi dati per inviare segnalazioni, denunce o disservizi.

Compila il modulo con i tuoi dati per promuovere la tua attività locale, pubblicizzare un evento o per proposte di collaborazione.

Nessun campo trovato.