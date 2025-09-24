Manfredonia, “Anic – 41 anni di veleni” (VIDEO – II parte) - di Giovanni Ognissanti, con Giuseppe Carbonara (Sindacalista chimici Cisl) e Pasquale Ognissanti (Storico di Manfredonia)

Focus e Inchieste // Inchieste Manfredonia //

Focus e Inchieste // Inchieste Manfredonia //

Manfredonia. Alle ore 9.50 del 26 settembre 1976 si verificò un incidente – nello stabilimento Anic (Enichem, poi Enichem Agricoltura Spa), in seguito allo scoppio della colonna di lavaggio dell’impianto di sintesi dell’ammoniaca.

Lo stabilimento petrolchimico era sito in località Macchia, frazione del Comune di Manfredonia poi passata al Comune di Monte Sant’Angelo prima dell’insediamento dell’industria.

La posizione dello stabilimento era appena fuori (poche centinaia di metri) il quartiere Monticchio di Manfredonia. L’incidente ha investito completamente questo quartiere e la zona circostante con diverse decine di tonnellate di arsenico.

Redazione StatoQuotidiano.it