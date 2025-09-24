Edizione n° 5833

BALLON D'ESSAI

DIPLOMIFICIO // Scoperto “diplomificio” a Sant’Antimo (Napoli): indagati preside, docenti e studenti
23 Settembre 2025 - ore  10:31

CALEMBOUR

GENOCIDIO // Foggia, Harlem Café contro il genocidio: “Abbiamo scelto di stare dalla parte dell’umanità”
23 Settembre 2025 - ore  13:08

Iscriviti al canale Whatsapp

Foggia

Manfredonia

Cronaca

Politica

Sport

Eventi

San Severo

Cerignola

Home // Manfredonia // Manfredonia: grande partecipazione alla ‘Giornata Mondiale dell’Alzheimer’

ALZHEIMER Manfredonia: grande partecipazione alla ‘Giornata Mondiale dell’Alzheimer’

Iniziativa organizzata dalla Cooperativa Santa Chiara in collaborazione con Gargano Vita, la mutua della BCC di San Giovanni Rotondo

Manfredonia: grande partecipazione alla 'Giornata Mondiale dell’Alzheimer'

Manfredonia: grande partecipazione alla 'Giornata Mondiale dell’Alzheimer'

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
24 Settembre 2025
Manfredonia // Notizie in piazza //

Grande partecipazione per l’iniziativa promossa in occasione della Giornata Mondiale dell’Alzheimer, organizzata dalla Cooperativa Santa Chiara in collaborazione con Gargano Vita, la mutua della BCC di San Giovanni Rotondo.

L’evento ha sottolineato l’importanza della sinergia tra le realtà del territorio, che quotidianamente si prendono cura delle persone, offrendo servizi, ascolto, attenzione e informazione.

Nel Centro Diurno della Cooperativa Santa Chiara, i professionisti affrontano ogni giorno le sfide legate alla demenza, proponendo percorsi personalizzati che mettono al centro la dignità della persona.

La giornata ha rappresentato un momento fondamentale per fare rete, condividere conoscenze e aumentare la consapevolezza su una patologia che coinvolge sempre più famiglie e comunità.

Un sentito ringraziamento a tutti coloro che hanno partecipato e sostenuto l’iniziativa. Insieme si costruisce una rete di cura, solidarietà e speranza.

Lascia un commento

Stato Donna è l'inserto di Stato Quotidiano che parla al femminile. Con decine di storie e volti di donne che raccontano il mondo attuale.

"L'INFORMAZIONE LIBERA DELLA CAPITANATA ED OLTRE (DAL 2009)"

Registrazione al tribunale di Foggia n°28 del 05.10.2009

Seguici su Facebook
Seguici su Instagram
Seguici su Twitter
Iscriviti su Youtube
Iscriviti al canale Whatsapp

Link utili

REDAZIONE

CODICE ETICO

CASINO NON AAMS

PRIVACY POLICY

CONTATTI

Vuoi segnalare un problema nella tua città?

“Essere umili verso i superiori è un dovere, verso gli eguali è cortesia, verso gli inferiori è nobiltà, verso tutti è la salvezza.” Bruce Lee

Anonimo

Compila il modulo con i tuoi dati per inviare segnalazioni, denunce o disservizi.

Compila il modulo con i tuoi dati per promuovere la tua attività locale, pubblicizzare un evento o per proposte di collaborazione.

Nessun campo trovato.