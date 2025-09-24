Manfredonia: grande partecipazione alla 'Giornata Mondiale dell’Alzheimer'

Grande partecipazione per l’iniziativa promossa in occasione della Giornata Mondiale dell’Alzheimer, organizzata dalla Cooperativa Santa Chiara in collaborazione con Gargano Vita, la mutua della BCC di San Giovanni Rotondo.

L’evento ha sottolineato l’importanza della sinergia tra le realtà del territorio, che quotidianamente si prendono cura delle persone, offrendo servizi, ascolto, attenzione e informazione.

Nel Centro Diurno della Cooperativa Santa Chiara, i professionisti affrontano ogni giorno le sfide legate alla demenza, proponendo percorsi personalizzati che mettono al centro la dignità della persona.

La giornata ha rappresentato un momento fondamentale per fare rete, condividere conoscenze e aumentare la consapevolezza su una patologia che coinvolge sempre più famiglie e comunità.

Un sentito ringraziamento a tutti coloro che hanno partecipato e sostenuto l’iniziativa. Insieme si costruisce una rete di cura, solidarietà e speranza.