Monte Sant’Angelo: al via la realizzazione del Centro Polifunzionale “Riccioli d’Oro ed i Tre Orsi” 

L’opera prevede la ristrutturazione, la messa in sicurezza e l’ampliamento di un edificio comunale, destinato a diventare uno spazio innovativo per l’infanzia e le famiglie

Consiglio Comunale Monte Sant'Angelo - Fonte Immagine: sanmarcoinlamis.eu

AUTORE:
Michele Solatia
PUBBLICATO IL:
24 Settembre 2025
Manfredonia // Monte S. Angelo //

Monte Sant’Angelo compie un passo decisivo verso la realizzazione del Centro Polifunzionale per la Famiglia “Riccioli d’Oro ed i Tre Orsi”, un intervento che rientra nel più ampio programma di investimenti del PNRR (Next Generation EU) dedicati a servizi educativi e di sostegno sociale.

L’opera prevede la ristrutturazione, la messa in sicurezza e l’ampliamento di un edificio comunale, destinato a diventare uno spazio innovativo per l’infanzia e le famiglie. Il progetto, avviato con il supporto del Ministero dell’Istruzione e del Ministero dell’Interno, ha ottenuto un finanziamento complessivo di circa 395 mila euro, con lavori affidati alla ditta Matera Costruzioni s.r.l.

Centro Polifunzionale “Riccioli d’Oro ed i Tre Orsi”


Le tappe principali

2021: candidatura del progetto nell’ambito del bando nazionale per asili nido, scuole dell’infanzia e centri polifunzionali.

2022: affidamento della progettazione all’architetto Serena Rita Schiraldi.

2023: approvazione dei progetti definitivi ed esecutivi e gara d’appalto aggiudicata.

2025: conclusione del 2° Stato di Avanzamento Lavori, con il saldo delle competenze professionali per la direzione lavori.

Il Centro sarà un punto di riferimento per i servizi alle famiglie: spazi per attività educative, supporto all’infanzia, iniziative culturali e sociali. L’obiettivo è offrire un luogo moderno, sicuro e inclusivo, capace di rispondere alle esigenze della comunità locale e contribuire a ridurre gli squilibri sociali ed economici. Il sindaco Pierpaolo d’Arienzo e il responsabile tecnico comunale Giampiero Bisceglia hanno sottolineato come questo intervento si inserisca nella missione del PNRR di rafforzare l’offerta dei servizi educativi “dall’asilo nido all’università”, con particolare attenzione ai territori del Sud.

Con il pagamento delle spettanze professionali all’architetto Schiraldi per il 2° SAL, l’amministrazione certifica l’avanzamento concreto dei lavori, già coperti in parte da un’anticipazione ministeriale di 221 mila euro. La consegna finale dell’opera è attesa nei prossimi mesi, segnando un traguardo importante per la città.

A cura di Michele Solatia.

