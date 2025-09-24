Omicidio Cinzia Pinna: imprenditore del vino confessa dopo il fermo

Svolta nelle indagini sulla scomparsa di Cinzia Pinna, 33 anni, originaria di Castelsardo, sparita l’11 settembre a Palau. I carabinieri hanno fermato Emanuele Ragnedda, 41 anni, noto imprenditore vinicolo, mentre tentava di fuggire in barca. Condotto in caserma, l’uomo ha confessato l’omicidio.

Il corpo della giovane è stato ritrovato in un terreno di proprietà di Ragnedda, adiacente alla sua abitazione. Un 26enne di Milano è indagato con l’accusa di occultamento di cadavere.

Le indagini hanno ricostruito le ultime ore di Cinzia. L’11 settembre, durante una serata con amici a Palau, la donna appare in stato confusionale nelle riprese delle telecamere di sorveglianza. In seguito, viene vista salire su un’auto intestata a Ragnedda. Il cellulare di Cinzia risulta attivo fino alle 3:20 del 12 settembre, in zona porto, prima che ogni traccia si interrompa. Gli inquirenti ipotizzano che il delitto sia avvenuto proprio nella notte tra l’11 e il 12 settembre.

Chi è Emanuele Ragnedda

Figlio di Mario e nipote di Francesco Ragnedda, è legato alla storica cantina Capichera, punto di riferimento della Gallura. Negli ultimi anni ha fondato l’azienda Conca Entosa, produttrice di Vermentino, con etichette di pregio come il “Disco Volante”, definito il bianco più costoso d’Italia, con bottiglie da oltre 1.800 euro.

La notorietà di Ragnedda nel panorama enologico sardo e la gravità delle accuse hanno scosso profondamente la comunità locale.

Lo riporta tgcom24.mediaset.it.