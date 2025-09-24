Edizione n° 5834

Omicidio stradale aggravato, assoluzione per il manfredoniano Antonio Manzella

MANZELLA Omicidio stradale aggravato, assoluzione per il manfredoniano Antonio Manzella

Si è concluso ieri, 23 settembre 2025, nelle forme del rito dell’abbreviato dinanzi al GUP del Tribunale di Foggia, dott.ssa Benigno, il giudizio penale a carico del giovane sipontino

Giuseppe de Filippo
24 Settembre 2025
Foggia – Manfredonia.

Foggia – Manfredonia. Si è concluso ieri, 23 settembre 2025, nelle forme del rito dell’abbreviato dinanzi al GUP del Tribunale di Foggia, dott.ssa Benigno, il giudizio penale a carico del giovane sipontino Antonio Manzella, avente ad oggetto un sinistro stradale con esito mortale.

Il Manzella, difeso dall’avv. Matteo Ciociola (in foto in basso) veniva tratto a giudizio in concorso con altra imputata Helvetica, quest’ultima difesa da altro collegio difensivo, per avere nell’agosto del 2022 alla guida dei rispettive autovetture provenienti da senso contrario di marcia, sulla strada provinciale 58 con direzione San Giovanni Rotondo, in cooperazione di condotte colpose dovuta e negligenza, imprudenza ed imperizia, cagionavano con le proprie condotte e secondo la prospettazione iniziale accusatoria, la morte della sig.ra Lauriola M.S che occupava il sedile posteriore destro del veicolo Mazda, condotto dalla coimputata cittadina svizzera.

Entrambi gli imputati rispondevano di omicidio stradale ex art.589 bis del codice penale, ulteriormente aggravato per il Manzella poiché procedeva su strada extraurbana ad una velocità superiore rispetto a quella massima consentita. Il giorno del sinistro stradale mortale, le condizioni dell’asfalto erano state rese viscide dalla pioggia; inoltre l’impatto è stato così violento tra i due mezzi da rendersi necessario anche l’intervento dei vigili del fuoco sul posto, oltre ad un nutrito numero di agenti di polizia e carabinieri e diverse autombulanze per gli occupanti tutti i veicoli coinvolti.

Il Manzella assistito dal suo legale di fiducia, avvocato Ciociola Matteo optava per la definizione del procedimento penale attraverso il ricorso al giudizio per abbreviato, mentre la conducente del veicolo antagonista, attraverso altro collegio difensivo, optava per un patteggiamento della pena su accordo con l’ufficio di procura. All’esito della discussione delle parti, il P.M. chiedeva nella sua requisitoria finale, la condanna del Manzella alla pena finale di anni 1 di reclusione, già ridotta per l’applicazione del rito. Mentre il difensore Ciociola chiedeva per il proprio assistito l’assoluzione con la formula “perché il fatto non sussiste”, non risultando alcuna condotta penalmente rilevante a lui attribuibile. L’avv. Ciociola Matteo, ha sostenuto che la responsabilità del sinistro mortale sia da ascriversi esclusivamente alla controparte, in assenza di nesso causale tra la condotta del Sig. Manzella e l’evento.

Inoltre, il legale, nella sua arringa difensiva ha evidenziato che la relazione del C.T. del P.M. non presentava attendibilità scientifica sufficiente a sostenere un’ipotesi di responsabilità anche solo concorsuale a carico del Sig. Manzella. La dinamica accertata dimostra che il Sig. Manzella ha subìto l’impatto sulla propria corsia, senza possibilità di manovra evasiva utile, per via di una condotta evidentemente imprudente e illecita della conducente del veicolo antagonista. Ci sono state significative criticità, aggiunge il legale, sia sotto il profilo metodologico del calcolo della velocità impressa al veicolo del mio cliente, che nel merito delle conclusioni formulate dal Consulente Tecnico del P.M., tali da escludere qualsiasi concorso di colpa a carico del Sig. Manzella. Il metodo adottato alla ricerca dell’esatta velocità dei veicoli, si fonda su simulazioni e modelli matematici tramite software, presenta un elevato grado di aleatorietà e soggettività. Basti considerare che una minima variazione nell’angolo d’impatto ricostruito graficamente può determinare risultati cinematici del tutto differenti, compromettendo l’affidabilità dell’intera analisi.

L’avvocato Ciociola, concludeva nella discussione che i valori di velocità ipotizzati a carico del veicolo condotto dal Sig. Manzella sono privi del necessario rigore scientifico e non possono in alcun modo assumere valore probatorio certo, essendo essi stessi frutto di elaborazioni teoriche condizionate da variabili non oggettive.

All’esito della discussione il GIP del Tribunale di Foggia, con sentenza, e accogliendo la tesi difensiva, ha assolto Manzella Antonio, disponendo il dissequestro e la restituzione agli aventi diritto di quanto in sequestro.

Nessun campo trovato.