Home // Cronaca // Opportunità di lavoro: azienda del territorio cerca giovani da inserire nel team

MANFREDONIA Opportunità di lavoro: azienda del territorio cerca giovani da inserire nel team

Gli interessati possono inviare il proprio curriculum vitae all’indirizzo e-mail: jobcv.manfredonia@libero.it

PH MATTEO NUZZIELLO

PH MATTEO NUZZIELLO - MANFREDONIA ALTO (IMMAGINE D'ARCHIVIO)

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
24 Settembre 2025
Cronaca // Manfredonia //

Manfredonia. Per importante azienda del territorio si aprono nuove opportunità di lavoro. L’azienda è alla ricerca di giovani motivati e desiderosi di intraprendere un percorso di crescita professionale all’interno di un ambiente dinamico e stimolante.

Offerta contrattuale

  • Contratto: iniziale a tempo determinato, con possibilità di trasformazione a tempo indeterminato
  • Retribuzione: commisurata all’esperienza maturata
  • Ambiente di lavoro: giovane, collaborativo e orientato alla crescita

Requisiti richiesti

  • Essere automuniti
  • Capacità di lavorare in gruppo
  • Puntualità e serietà

Come candidarsi

Gli interessati possono inviare il proprio curriculum vitae all’indirizzo e-mail: jobcv.manfredonia@libero.it

