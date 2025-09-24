Manfredonia. Per importante azienda del territorio si aprono nuove opportunità di lavoro. L’azienda è alla ricerca di giovani motivati e desiderosi di intraprendere un percorso di crescita professionale all’interno di un ambiente dinamico e stimolante.
Offerta contrattuale
- Contratto: iniziale a tempo determinato, con possibilità di trasformazione a tempo indeterminato
- Retribuzione: commisurata all’esperienza maturata
- Ambiente di lavoro: giovane, collaborativo e orientato alla crescita
Requisiti richiesti
- Essere automuniti
- Capacità di lavorare in gruppo
- Puntualità e serietà
Come candidarsi
Gli interessati possono inviare il proprio curriculum vitae all’indirizzo e-mail: jobcv.manfredonia@libero.it