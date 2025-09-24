Manfredonia. Per importante azienda del territorio si aprono nuove opportunità di lavoro. L’azienda è alla ricerca di giovani motivati e desiderosi di intraprendere un percorso di crescita professionale all’interno di un ambiente dinamico e stimolante.

Offerta contrattuale

Contratto: iniziale a tempo determinato, con possibilità di trasformazione a tempo indeterminato

Retribuzione: commisurata all’esperienza maturata

Ambiente di lavoro: giovane, collaborativo e orientato alla crescita

Requisiti richiesti

Essere automuniti

Capacità di lavorare in gruppo

Puntualità e serietà

Come candidarsi

Gli interessati possono inviare il proprio curriculum vitae all’indirizzo e-mail: jobcv.manfredonia@libero.it