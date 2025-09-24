Perché una galleria d'arte e cultura a Monte Sant'Angelo?

Perchè una Galleria d’Arte e Cultura a Monte Sant’Angelo, città dalle molteplici culture e civiltà, di cui ho potuto conoscere e scrivere attraverso la pubblicazione di tanti miei volumi, che vanno dalla storia locale al rapporto fra globalizzazione e sviluppo locale, passando attraverso millenni di storia che hanno avuto come filo conduttore lo studio e l’analisi critica del culto di San Michele nel mondo, ma soprattutto il fenomeno del pellegrinaggio legato ai grandi itinerari della fede, fra cui la Via Francigena, la Via Romea, la Via Micaelica, la Strada di Gerusalemme, e dei tanti luoghi santi sorti proprio lungo tali camminamenti, di cui la Linea Sacra di San Michele non è altro che un segno tangibile dell’importanza che ha avuto la diffusione del culto micaelico in Europa, tanto da collegare due mondi contrapposti e identitari, come l’Oriente bizantino e l’Occidente latino. Due mondi che hanno caratterizzato la cultura e la identità dell’Europa, come civiltà di tanti popoli che hanno convissuti fra l’Oriente e l’Occidente.

Di tutto questo, ma anche del mondo moderno e contemporaneo mi sono interessato tanto da analizzare poi le origini della feudalità meridionale, attraverso le grandi famiglie feudali, fra cui i Grimaldi e poi successivamente la nascita e la formazione dell’Italia, come elemento unificante fra il Sud Italia e il Nord. In mezzo a tutto questo, c’è stato l’approfondimento delle varie identità culturali dei popoli mediterranei, che hanno creato le basi per la nascita e lo sviluppo della civiltà europea, fra cui la presenza dei Bizantini e poi successivamente dei Longobardi, dei Normanni, degli Svevi, degli Angioini, degli Aragonesi, fino a giungere alla cultura borbonica che ha caratterizzato in maniera indissolubile la civiltà e la cultura dell’Italia Meridionale. In mezzo a tutto questo ho anche approfondito il mondo contemporaneo, specie il fenomeno della globalizzazione, tanto da creare le premesse per affermare che in alcuni casi tale fenomeno tende ad annullare le identità dei territori e, quindi, dei popoli che hanno dato origine alla cultura locale, all’insegna della propria specificità territoriale.

A questo punto mi direte che cosa centra tutto ciò a proposito della nascita della Galleria d’Arte e Cultura sorta a Monte Sant’Angelo in questi ultimi mesi, fra Giugno e Agosto del 2025, in Corso Vittorio Emanuele n. 148. Secondo noi ogni istituzione culturale, specie se essa si caratterizza attraverso l’esposizione di opere d’arte, come la pittura, la scultura, l’archeologia, l’artigianato, gli oggetti provenienti dal proprio territorio, non può prescindere dalla fondazzione di una Pinacoteca civica o da un Museo d’Arte moderna e contemporanea, quale espressione dell’identità culturale del proprio territorio. E oggi più che mai Monte Sant’Angelo ha bisogno necessariamente di una Pinacoteca Civica o di un Museo d’Arte moderna e contemporanea, dove si possa ammirare e conoscere i suoi prodotti artistici e prendere visione del percorso che hanno fatto le varie civiltà e culture nell’arco dei secoli e quindi dei vari popoli che ne hanno plasmato il volto e la loro identità. Un luogo dove sia possibile ammirare l’importanza del proprio patrimonio storico-artistico, legato alla sua gente e, quindi, al suo territorio. Ciò al fine di conoscere e apprezzare ciò che il Genius loci ha creato e trasmesso nell’arco dei secoli. Quel daimon o spirito del luogo che i Greci e i Latini ponevano a fondamento delle loro città. In questo modo un Museo o un Pinacoteca civica è un elemento essenziale per capire e comprendere da dove veniamo e dove possiamo andare. Cioè per comprendere il proprio passato e nello stesso tempo il proprio presente per poi progettare il futuro. Del resto è una acquisizione ormai acclarata che senza passato e senza presente il futuro non esiste. Anzi esso verrà eclissato in quanto non ci sono più quelle radici su cui l’uomo ha progettato il suo avvenire.

In tutti questi anni di studio e di ricerca della propria identità, come elemento base per crescere insieme con il proprio territorio, ho ritenuto opportuno e necessario fondare una Galleria d’Arte e Cultura, un luogo che appartenga innanzitutto più che a me stesso, quanto alla città a cui vivo. È chiaro che ogni Museo debba avere, oltre che una funzione culturale, una funzione sociale, essere un luogo aperto della città, un luogo di relazione, di innovazione e di conoscenza, di pensiero critico, di incontro e di scambio di idee e progettualità. E tutto ciò lo si può fare, anzi si deve fare, insieme con la comunità locale, con le istituzioni locali, provinciali e regionali, con la Scuola, oltre che con la propria capacità di coinvolgere quanti hanno a cuore il proprio territorio.

Da soli non si va da nessuna parte. La politica deve cercare di rendere realtà i grandi progetti che la gente ha e desidera realizzare, attraverso la propria presenza e partecipazione, attraverso una reale fattibilità dei grandi ideali riguardanti non solo l’economia, ma soprattutto la cultura e il progresso sociale. La realizzazione di un Museo d’Arte Contemporanea è uno di questi progetti e di questi ideali in quanto esso è legato soprattutto non solo al territorio, quanto alla presenza dell’uomo che ne è parte integrante e insostituibile. Solo unendo cultura e territorio è possibile raggiungere il fine che in ogni tempo l’uomo si è preposto: quello di creare le basi per affermare il proprio genio e la propria persona nel campo della costruzione della civiltà in cui esso vive. Le culture e le civiltà non sono vuoti a perdere, ma esse si identificano in ciò che l’uomo fa e in ciò che la comunità intera realizza. In questo senso un Museo non è altro che lo specchio di ciò che l’uomo ha realizzato e fatto suo nell’arco dei secoli, tanto da diventare esso stesso l’anima dei luoghi, in cui l’uomo ha realizzato il suo essere nel mondo, ma soprattutto ha fatto si che il suo Genius coli diventasse un elemento di civiltà e cultura, da tramandare ai posteri. Un luogo in cui si possa leggere e far proprio l’evoluzione identitaria non solo del territorio ma anche della evoluzione culturale dell’uomo stesso.

Ogni Museo che si reputi tale dovrà attuare un programma tale da valorizzare non solo il passato, quanto il presente, fra cui anche gli artisti contemporanei che operano ancora sul territorio e lo esprimono secondo la loro sensibilità e il loro genio creativo. In altre parole si dovranno allestire Mostre di taglio più sperimentale, con una particolare attenzione ad artisti che in questi anni sono stati dimenticati o esclusi dai musei regionali e italiani. Inoltre alle varie esposizioni di artisti che proporrò, ho intenzione, nella mia Galleria, di creare una qualificata Biblioteca civica, da cui ogni cittadino potrà prelevare gratuitamente il libro che desidera leggere e poi restituirlo. Una Biblioteca civica pubblica al servizio del cittadino, così come la Galleria sarà aperta e fruita liberamente da tutti e per tutti. Per questo vorrei che la mia Galleria diventasse un luogo aperto a tutti, un luogo in divenire sempre alla ricerca di artisti e operatori culturali legati alla nostra storia e alla nostra cultura.

Del resto se siamo una Città Unesco ciò è dovuto alla presenza di grandi potenzialità sul piano storico e religioso, oltre che ambientale. E il compito di una Città Unesco è quello che di rendere la città lo specchio della bellezza, una città veramente degna di essere tale in nome della sua storia e della sua cultura.

Le istituzioni hanno il compito di creare le condizioni che ciò avvenga attraverso una maggiore attenzione non solo al territorio, ma anche a uomini che vogliono dare il proprio contributo a che la città di Monte Sant’Angelo divenga una città Unesco all’insegna della bellezza. Ormai è tempo che al paradigma della competizione sia sostituito quello della collaborazione, della trans-disciplinarietà, del dialogo tra le generazioni. E l’Arte e la Cultura possono essere di grande utilità in questo grande Progetto museale.

A cura di Giuseppe Piemontese.