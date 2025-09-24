Edizione n° 5833

24 Settembre 2025

23 Settembre 2025 - ore  13:08

LECTIO Pietramontecorvino: venerdì 26 settembre la Lectio Magistralis di Simonetta Cerrini

Venerdì 26 settembre, alle 18.30, Pietramontecorvino ospiterà la Lectio Magistralis della medievista di fama internazionale Simonetta Cerrini

Pietramontecorvino: venerdì 26 settembre la Lectio Magistralis di Simonetta Cerrini

Simonetta Cerrini

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
24 Settembre 2025
Cronaca // Foggia //

Venerdì 26 settembre, alle 18.30, Pietramontecorvino ospiterà la Lectio Magistralis della medievista di fama internazionale Simonetta Cerrini, nell’ambito della 38ª edizione di “Suoni, Sapori, Colori di Terravecchia”. L’incontro, intitolato “La Rivoluzione dei Templari”, sarà accompagnato da un firmacopie dei libri della saggista, tra cui La Rivoluzione dei Templari e La Passione dei Templari.

L’evento celebra la storia dei Cavalieri Templari, presenti storicamente in Capitanata e proprietari di terre a Foggia, Lucera, Alberona e Montecorvino, antico castrum medievale situato nel triangolo tra Pietramontecorvino, Volturino e Motta Montecorvino. Al termine della Lectio Magistralis, si svolgerà la premiazione del concorso fotografico “Suoni, Sapori, Colori dell’Anima”, seguita dal concerto di musica medievale Odor Rosae Musices.

Pietramontecorvino

Sabato 27 settembre prenderà il via il Grande Corteo Storico in Corso Aldo Moro, con la rievocazione dell’insediamento di Jean Britaud in Piazza Cavour. Sbandieratori, musici e figuranti in abiti medievali faranno rivivere la Pietramontecorvino medievale, accompagnando l’apertura dell’itinerario enogastronomico e degli spettacoli di strada.

Domenica 28 settembre, il Corteo Storico inizierà alle ore 17, seguito dalla Disfida medievale tra le squadre delle tre porte del Borgo. Le evoluzioni di fuoco delle ore 19, con i Draghi di Trani e le odalische, accompagneranno i visitatori fino agli spettacoli serali e all’itinerario enogastronomico delle ore 20.

L’evento è organizzato dalla Pro Loco e dall’Amministrazione comunale di Pietramontecorvino, con il supporto della Regione Puglia, Fondo Speciale Cultura e Patrimonio e dei contributi dell’Avviso 2025 per le associazioni turistiche Pro Loco.

