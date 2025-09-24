Edizione n° 5834

BALLON D'ESSAI

ANIC // “Incidente ANIC, 26 settembre 1976”: speciale StatoQuotidiano.it
24 Settembre 2025 - ore  12:01

CALEMBOUR

REGIONALI // Puglia. Ufficiale, indette le elezioni regionali per il 23 e il 24 novembre 2025
24 Settembre 2025 - ore  11:19

Home // Cronaca // Processo “Giù le mani”: politica e affari sotto accusa a Manfredonia

AFFARI Processo “Giù le mani”: politica e affari sotto accusa a Manfredonia

Gli imputati devono rispondere di 14 capi d’accusa che spaziano da concussione, peculato e corruzione a voto di scambio

Processo “Giù le mani”: politica, affari e clan sotto accusa a Manfredonia

Processo “Giù le mani” - Fonte Immagine: lagazzettadelmezzogiorno.it

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
24 Settembre 2025
Cronaca // Manfredonia //

Una busta con proiettili inviata nel 2017 a Raphael Rossi, commissario dell’Ase di Manfredonia, segnò l’avvio dell’inchiesta “Giù le mani”, culminata nel blitz del 9 marzo 2024 con 5 arresti. Da quelle minacce nacquero indagini che hanno portato a processo 9 imputati, tra cui un ex sindaco, un ex assessore, un ex segretario generale, imprenditori, dipendenti Ase e due esponenti della famiglia Romito, storicamente coinvolta nella guerra di mafia garganica.

Gli imputati devono rispondere di 14 capi d’accusa che spaziano da concussione, peculato e corruzione a voto di scambio, stalking, falso, lesioni e violenza privata.

Il processo a Foggia
Il dibattimento, iniziato il 6 maggio scorso, è entrato nel vivo con l’interrogatorio del capitano Luca Di Francesco, ex comandante della Guardia di Finanza di Manfredonia, primo di circa 300 testimoni. Il militare ha ricostruito le indagini, partite con le intercettazioni di Michele Fatone, ex dipendente Ase, che hanno rivelato collegamenti con esponenti politici e con l’imprenditore Michele Romito, fratello di Franco e Mario Luciano, uccisi negli scontri di mafia del 2009 e 2017.

Gli imputati principali
In attesa di giudizio figurano:

  • Gianni Rotice, ex sindaco e imprenditore edile, con il fratello Michele, per corruzione elettorale.
  • Michele Romito, accusato di corruzione elettorale e tentata concussione insieme all’ex assessore Angelo Salvemini, anche imputato di falso e corruzione con l’ex segretario comunale Giuliana Galantino.
  • Grazia Romito, sorella di Michele, per falso con Salvemini e Luigi Rotolo.
  • Michele Fatone, accusato di tre concussioni, peculati, lesioni, stalking e violenza privata, insieme al figlio Raffaele, dipendente Ase.
  • Giuliana Maria Galantino, segretaria comunale di Lucera, per corruzione.
  • Luigi Rotolo, per falso con Salvemini e Grazia Romito.

Tutti gli imputati hanno respinto le accuse.

I cinque filoni d’indagine

  1. Voto di scambio: presunti accordi tra i Rotice e Romito durante il ballottaggio delle amministrative 2021.
  2. Pressioni e minacce: esercitate da Romito e Salvemini su funzionari comunali per impedire la demolizione del ristorante abusivo “Guarda che luna”.
  3. Falso per aggirare l’interdittiva antimafia: che avrebbe permesso a Grazia Romito di gestire un’agenzia di pompe funebri tramite Rotolo.
  4. Concussioni e minacce di Fatone: incluso il pestaggio di un collega per ottenere cambi di turno e l’imposizione di lavori privati ai dipendenti Ase.
  5. Corruzione Salvemini-Galantino: legata a un conflitto amministrativo sul “Bar Centrale” di Romito, risolto con un presunto scambio di favori.

Lo riporta lagazzettadelmezzogiorno.it.

"L'INFORMAZIONE LIBERA DELLA CAPITANATA ED OLTRE (DAL 2009)"

Registrazione al tribunale di Foggia n°28 del 05.10.2009

