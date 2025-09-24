Taranto: rimosso tumore ovarico di 15 kg, paziente salva

A Taranto, una donna è tornata a casa in buone condizioni dopo un intervento chirurgico complesso che ha permesso di rimuovere un tumore alle ovaie di circa 15 kg. La massa, diagnosticata a giugno con una dimensione inferiore ai 30 centimetri, è cresciuta rapidamente fino a 50 centimetri, comprimendo organi interni e provocando difficoltà respiratorie e rischio di occlusione intestinale.

L’operazione, eseguita a settembre presso la Casa di cura Bernardini, ha richiesto un lavoro altamente specializzato e coordinato tra unità di Ginecologia, diretta dal Dr. Vito Carone, Chirurgia Generale, guidata dal Dr. Martino Minardi, e Anestesiologia, diretta dalla Dr.ssa Marina Montrone. Fondamentale è stato anche il supporto del personale infermieristico di reparto e del blocco operatorio.

Il decorso post-operatorio è stato regolare e senza complicanze.

«Il tumore ovarico è tra le neoplasie ginecologiche più aggressive, rappresentando il 3% di tutte le neoplasie femminili – spiega il Dr. Vito Carone – Colpisce principalmente donne tra i 50 e i 70 anni, ma non risparmia anche le più giovani. Questo caso evidenzia l’importanza di una diagnosi precoce, dei controlli ginecologici annuali e di un approccio multidisciplinare per garantire la migliore prognosi possibile».