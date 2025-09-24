Edizione n° 5834

ANIC // "Incidente ANIC, 26 settembre 1976": speciale StatoQuotidiano.it
REGIONALI // Puglia. Ufficiale, indette le elezioni regionali per il 23 e il 24 novembre 2025
Tremiti verso l'autonomia: il Comune vuole gestire l'Area Marina Protetta

Il Comune di Tremiti manifesta malcontento crescente nei confronti della gestione del Parco Nazionale del Gargano

Tremiti verso l’autonomia: il Comune vuole gestire l’Area Marina Protetta

Isole Tremiti

24 Settembre 2025
Isole Tremiti

Il Comune di Tremiti manifesta malcontento crescente nei confronti della gestione del Parco Nazionale del Gargano. Il vicesindaco Gabriele Fentini denuncia una governance centralizzata che esclude i rappresentanti locali, limitando lo sviluppo economico e turistico dell’arcipelago. Diversi studi hanno evidenziato come le Tremiti abbiano caratteristiche uniche rispetto al Gargano montuoso, rendendo inefficace una gestione distante e poco radicata sul territorio.

Secondo il Comune, l’Area Marina Protetta non figura ai vertici della graduatoria Sodecri, il sistema ministeriale che assegna fondi alle aree marine protette, a conferma dell’inefficienza dell’attuale assetto.

Il recente apertura dei nuovi campi boa ha acceso ulteriormente le tensioni. Residenti e operatori turistici denunciano costi elevati per l’ormeggio e limitazioni su navigazione, balneazione e piccola pesca. Fentini definisce la misura una decisione imposta dall’alto su oltre 110.000 metri quadrati di mare, che non produce benefici concreti per chi vive sull’arcipelago.

Altro tema critico è Pianosa, inaccessibile da oltre trent’anni. Per il Comune, l’isola rappresenta una risorsa naturale e identitaria, ma le restrizioni su pesca, edilizia e attività costiere hanno allontanato la popolazione dalle proprie tradizioni, aggravate dall’indifferenza della Regione Puglia.

Da qui la proposta di una gestione locale delle Tremiti, con la possibilità di convocare un Consiglio comunale straordinario per discutere la mozione di uscita dal Parco del Gargano. L’obiettivo è affidare la gestione dell’Area Marina Protetta a un ente locale, seguendo i modelli delle Amp Egadi e Pelagie.

Secondo Fentini, è necessario un Parco che risponda ai bisogni dei tremitesi, capace di coniugare tutela ambientale e crescita economica: “Non vogliamo più essere periferia del Gargano. È il momento che le Tremiti decidano in autonomia il proprio futuro”.

Lo riporta foggiatoday.it.

