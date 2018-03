San Severo, lotta agli insetti: disinfestazione il 28 e 29 ottobre

Di:

San Severo – NELLA notte tra lunedì 28 e martedì 29 ottobre, a cura della dittaS.r.l., verrà effettuato un intervento di disinfestazione contro insetti (mosche, zanzare, insetti striscianti ecc.) sull’intero territorio urbano. Nonostante i prodotti utilizzati siano regolarmente registrati presso il Ministero della Sanità, quali Presidi Medico Chirurgici, adatti all’uso pubblico e quasi del tutto innocui per uomini ed animali, è importante, per ragioni di sicurezza pubblica, che nessuna persona o animale domestico possa incorrere nel rischio, seppure remoto, di contaminazione.

Il Direttore ad interim Area VI arch. Vincenzo Lombardi, accertata la propria competenza a provvedere in merito ai sensi dell’art. 107 del T.U. n. 267/2000, giusta delega attribuita con Decreto Sindacale n. 11 del 19.06.2013, ha ordinato quanto segue.

“E’ fatto assolutamente divieto, dalle ore 24:00 di lunedì 28 ottobre alle ore 6:00 di martedì 29 ottobre 2013, di: lasciare all’aperto, in qualsiasi luogo, generi alimentari o bevande seppure sigillate; far stazionare animali domestici in luogo aperto; trattenersi, seppure in prossimità, nel luogo ove sta effettuandosi il trattamento; tenere aperte porte, balconi, finestre durante il passaggio dell’automezzo irroratore. E’ altresì consigliato un accurato risciacquo di tavoli, lavandini, piani di lavorazione e basi di appoggio posti all’esterno delle abitazioni. Le forze di Pubblica Sicurezza sono tenute a far rispettare quanto disposto dalla presente ordinanza”.

Redazione Stato