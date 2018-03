Maltempo: Galletti, visti danni, certo stato emergenza

Di:

(ANSA) “Constatando i danni di persona, il Governo riconoscerà al prossimo Consiglio dei Ministri lo stato di emergenza per i Comuni del Beneventano colpiti da due eventi calamitosi di una portata eccezionale”. Lo ha detto il ministro dell’Ambiente, Gianluca Galletti, prima di incontrare i sindaci del Sannio in prefettura, a Benevento. “La Protezione civile anche in questo caso ha funzionato”, ha detto il ministro a Benevento, dove è giunto in elicottero da Roma insieme al capo della Protezione civile, Francesco Curcio. (ANSA)