Alluvione Peschici 2005. Cassazione a Sezioni Unite: sì a risarcimenti a privati danneggiati

Era il 19 settembre del 2005, un giorno di fine estate, quando improvvisamente una bomba d’acqua proveniente dalla Foresta Umbra scese violentemente a valle attraverso il Canale di Calena e si riversò nella piana di Peschici, inondando dapprima alcune abitazioni private e un’attività artigianale in Località “Citrigni” per poi raggiungere subito dopo la foce del canale e inondare gli stabilimenti balneari ed alcuni complessi turistici in prossimità del bacino portuale.

Stranamente quel giorno nel territorio di Peschici non si era registrata alcuna pioggia, per cui nulla lasciava presagire l’arrivo addirittura di una bomba d’acqua, che invece si era formata a monte del canale, alle pendici della Foresta Umbra, dove quello stesso giorno si erano abbattuti violentissimi rovesci; solo per puro miracolo non vi furono vittime, ma si registrarono gravissimi danni alle varie strutture presenti nella zona.

fonte ondaradio