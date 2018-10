Consiglio Puglia. Menga “Solidarietà alla presidente antimafia Barone”

Di:

Esprimo tutta la mia solidarietà nei confronti della consigliera foggiana Rosa Barone, presidente della Commissione antimafia pugliese, vittima di attacchi in Regione Puglia da parte dei consiglieri del Partito Democratico e di Forza Italia, evidentemente preoccupati dalle battaglie di legalità che la Barone porta avanti da anni. Sono testimone, in prima persona, dell’impegno e del lavoro fatto nel nostro difficile territorio in sostegno dei più deboli e degli ultimi, uno tra tutti l’impegno profuso per lo smantellamento, dopo decenni, del ghetto di Rignano oltre che per la richiesta di istituzione della DDA nella nostra provincia.