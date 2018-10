De Leonardis “Gino Lisa, l’aeroporto mancante nel tour di Emiliano”

Di:

Nota del consigliere regionale Giannicola De Leonardis.

“In uno degli ultimi consigli regionali dedicato alla discussione delle interrogazioni, mi sono nuovamente e pubblicamente confrontato con gli assessori Nunziante e Giannini sulla situazione dell’aeroporto ‘Gino Lisa’, da me stimolati per chiarimenti sulla situazione dello scalo foggiano, in particolare in merito alla tempistica di quanto promesso e annunciato. La risposta è stato un generico ‘risolto ogni problema, l’allungamento della pista si farà’, ma nel merito non è stato possibile entrare, né è ancora dato sapere ‘quando’ e ‘come’.

Sono passati da allora altri mesi, il presidente Emiliano è andato nel frattempo a Grottaglie e Brindisi per inaugurazioni di interventi infrastrutturali importanti, ma a Foggia tutto rimane sempre e solo in stand by, in sostanziale stallo. L’argomento rimane un tabù, ed è calata una cappa di silenzio – rotta periodicamente a livello locale da articoli di stampa – anche sugli espropri da ultimare, per citare solo uno dei tanti ostacoli e criticità ben lontani dall’essere risolti. Presentare una nuova interrogazione sarebbe inutile, visti i risultati delle precedenti: ma pretendere in altro modo dal presidente e dai suoi assessori delle spiegazioni, dei chiarimenti, delle date – almeno approssimative, in mancanza evidente di certezze – rimane comunque doveroso, per rispetto di una comunità stufa di parole, annunci e promesse, e che non può accontentarsi di sapere che i finanziamenti per l’allungamento della pista dell’aeroporto ci sono e sono disponibili.

Mi permetto di ricordare, infatti, che erano disponibili sin dal primo Governo Vendola (dopo le sollecitazioni mie e del collega Dino Marino raccolte dall’allora assessore, il compianto Guglielmo Minervini, per inserire l’infrastrutturazione nell’Accordo di Programma Quadro col Governo nazionale per gli interventi prioritari per la Regione Puglia) e nonostante tutto, non si è fatto poi nulla”.