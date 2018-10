“Nel depuratore di Monte Sant’Angelo afflussi anomali di acque meteoriche”

Di:

Bari, 25 ottobre 2018. – Con riferimento agli articoli pubblicati da codesta testata, in merito a segnalazioni di malfunzionamento del depuratore a servizio di Monte Sant’Angelo e a sversamenti di liquami verso il torrente Varcaro, in località Macchia, Acquedotto Pugliese precisa quanto segue.

Il territorio di Monte Sant’Angelo è stato interessato, a partire da domenica 21 ottobre, da precipitazioni meteoriche particolarmente intense con conseguenti alluvionamenti, che hanno riguardato, attraverso la rete di fognatura dinamica, anche gli impianti gestiti da questa Società, in particolare il depuratore in località Sant’Antonio Abate.

Tale afflusso anomalo di acque meteoriche, la cui immissione nella fogna nera gestita da AQP non è consentita, al di là di danni e allagamenti provocati al depuratore, non è compatibile con i processi di depurazione biologica. Acquedotto Pugliese è comunque intervenuto prontamente per minimizzare i disagi e riportare il servizio in condizioni normali, senza ricorrere, contrariamente a quanto segnalato, a specifiche manovre per lo scarico di acque non depurate.

Va considerato, d’altra parte, che le segnalazioni interessano un tratto del canale molto più a valle dello scarico del depuratore e usualmente non interessato da deflussi superficiali, salvo che in occasione di eventi meteorici di straordinaria intensità. Sono pertanto diverse le fonti che, per dilavamento lungo l’alveo, potrebbero causare problematiche come quelle segnalate.

Acquedotto Pugliese è impegnato attivamente a migliorare il servizio sul territorio. Recentemente ha indetto la gara per la progettazione esecutiva e i lavori di potenziamento dell’altro impianto di depurazione a servizio di Monte Sant’Angelo, per un importo a base d’asta di oltre 2,0 mln di euro. Una progettualità ampia e articolata, che consentirà, a regime, di assicurare un servizio sempre più efficiente e rispettoso delle esigenze dei cittadini.