Distasio “Non collaboro con la Lega sezione di Orta Nova”

Orta Nova. “Non collaboro con la Lega sezione di Orta Nova. Tra me ed il nuovo segretario della Lega ortese non c’è alcuna alleanza politica, né tantomeno con il segretario provinciale della Lega Daniele Cusmai. Sia chiaro”.

Queste le parole dell’assessore alla trasparenza e pari opportunità, Antonella Distasio, in un’intervista rilasciata a StatoQuotidiano.

Domenica 20 ottobre era stato allestito nella piazza ortese uno stand occupato da una delegazione di giovani leghisti della provincia foggiana al fine di realizzare una raccolta di adesioni al partito.

Sorpresa pare sia stata espressa in questa e in altre recenti circostanze per la mancata presenza della Distasio. Era sembrato infatti evidente ad alcuni ortesi che l’assessore mostrasse concreto interesse e partecipazione tra le file del partito nazionale della Lega.

“È vero” conferma la Distasio “ho partecipato anche a raduni nazionali del partito. Questo negli ultimi due anni. Non ho però mai militato di fatto nel partito. Mi sono semplicemente limitata a simpatizzare per un orientamento partitico che mi sembrava fosse improntato all’ onestà e ad una politica nuova. Ma questo non significa che io stessi realizzando una partecipazione insieme con i leghisti della nostra zona”.

La Distasio quindi sottolinea con estrema convinzione “Il mio simpatizzare per la Lega, soprattutto, non ha niente a che vedere con Maffione, il neo segretario comunale della Lega. Io non collaboro con lui. Non condivido il suo modo di fare politica. Ne ho rispetto come persona, ma rimango fedele all’Amministrazione Tarantino con cui opero da tempo ormai”.

La Distasio esprime a questo proposito ringraziamenti verso chi, tra i cittadini ortesi, l’ha sempre sostenuta ribadendo pieno impegno in campo politico al servizio della comunità locale.

“La mia politica rimarrà sempre ispirata al fare, a principi politici che mirano al rinnovamento. Quelli che mi hanno portata a diventare assessore al fianco del mio sindaco Dino Tarantino”.

Daniela Iannuzzi