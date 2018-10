Vertenza Conad Macchia – San Severo: licenziati 14 lavoratori

Di:

Monte Sant’Angelo, 24 ottobre 2018. Sono state formalizzate ieri, 23 ottobre , le procedure di licenziamento collettivo (Legge 223/91) interessante 14 lavoratori (addetti alle vendite) della Conad, sedi di Macchia – Monte Sant’Angelo e San Severo.

La notizia è stata ufficializzata a StatoQuotidiano dagli stessi lavoratori, chiamati a fine turno negli uffici aziendali, per essere informati dei licenziamenti.

La storia della vertenza

La vertenza interessante i lavoratori della Conad di Macchia – Monte Sant’Angelo e San Severo parte nel 2013, a causa di una crisi del mercato che ha spinto l’azienda a prevedere una riformulazione dei contratti del personale, per evitare i licenziamenti. In particolare, i lavoratori hanno dapprima usufruito dei contratti di solidarietà, in seguito di ammortizzatori sociali, quali la Cassa integrazione guadagni straordinaria (Cigs).

A fine settembre (23) 2018, con la scadenza della Cigs, l’azienda ha ritenuto opportuno avviare le procedure di licenziamento collettivo per 57 lavoratori, suddivisi tra i 27 della sede Conad di San Severo e i 30 della sede di Macchia – Monte Sant’Angelo.

Sono succeduti dei sit-in pacifici all’esterno delle sedi di Macchia e San Severo, incontri in Regione Puglia, presso la task force per l’occupazione, presieduta da Leo Caroli, che non hanno comunque evitato i licenziamenti stabiliti.

I licenziamenti

L’azienda ha proposto ai lavoratori un incentivo all’esodo, accettato da 20 lavoratori, 12 di San Severo e 8 di Macchia – Monte Sant’Angelo.

Oltre all’accettazione dell’esodo, i referenti aziendali hanno proposto ai lavoratori interessati dal licenziamento un contratto di riduzione dell’orario lavorativo; in particolare una riduzione del 25% rispetto all’orario lavorativo standard. Ma neanche queste soluzioni, – l’incentivo all’esodo e la riduzione del 25% dell’orario lavorativo -, ha evitato i licenziamenti, che dal 23 ottobre 2018 sono diventati ufficialmente 14, 10 interessanti la sede di Macchia, 4 a San Severo.

“Le amministrazioni comunali ora devono sostenerci”

“Nonostante l’impegno e la continua dedizione professionale dimostrata in questi anni – dicono a StatoQuotidiano i lavoratori, addetti alle vendite della sede di Macchia – Monte Sant’Angelo -, l’azienda non è riuscita in alcun modo ad evitare questi dolorosi licenziamenti collettivi, che avranno ripercussioni importanti per l’andamento economico delle nostre famiglie. Riteniamo di non aver ricevuto il sostegno che meritavamo da parte della classe politica locale, regionale e nazionale, e lo stesso dicasi da parte dei rappresentanti sindacali. Nonostante questo apprezziamo la scelta del referente della Filcam – Cgil, che ha ritenuto di non sottoscrivere l’accordo che ha poi originato i licenziamenti”.

“Da oggi dobbiamo affrontare una difficile situazione occupazionale. Da qui chiediamo alle autorità competenti, in primis alle Amministrazioni comunali di Monte Sant’Angelo e di Manfredonia, di sostenere i lavoratori e dunque le famiglie interessate dai licenziamenti attraverso incentivi e progetti per il reinserimento lavorativo”.

A cura di Giuseppe de Filippo,

