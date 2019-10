Anche a Stornarella “Io leggo perchè”

Stornarella – Arriva anche nei Cinque Reali Siti “Io leggo perché …” La più grande iniziativa nazionale di promozione della lettura organizzata dall’Associazione Italiana Editori, e che ha come obiettivo la creazione e lo sviluppo delle biblioteche scolastiche, ma soprattutto aiutare a riconoscere la bellezza insita nella lettura di un libro.

Ad aprire le porte all’evento, l’Istituto Comprensivo “A. Moro” di Stornarella, grazie all’impegno del corpo docenti e, in particolare, della prof.ssa Paola Grillo, responsabile della biblioteca scolastica “Anna Frank”, e della preside Milena Mancini in collaborazione con la libreria locale “Fantasie” di Rita Bruno.

“Come dirigente scolastico non posso che esprimere la mia più totale soddisfazione per questa attività che supera i confini della scuola. La nostra biblioteca, grazie all’impegno della prof.ssa Grillo, lavora non solo nella scuola, ma anche sul territorio con gruppi di lettura delle mamme e delle famiglie. E i partenariati con KmSclero, locale per spettacoli ed eventi, e la Libreria di Rita Bruno vanno proprio nella direzione dell’apertura della scuola al territorio”.

“Io leggo perché” a livello nazionale, ha luogo quest’anno da sabato 19 a domenica 27 ottobre.

A Stornarella, con un titolo significativo in più “Sedie parlanti”, ha avuto inizio ufficialmente mercoledì 23 ottobre con una serata tenutasi presso il locale KmSclero e a cui hanno preso parte Trifone Gargano, docente di Lingua e Letteratura Italiana presso i licei e professore a contratto presso l’università di Foggia; il poeta e scrittore, Pasquale Braschi; l’attore Michele Carchia, a recitare alcuni passi di opere varie; Ermanno Ciccone, maestro di chitarra, a dare armonia musicale alla serata; il sindaco, Massimo Colia; la vicesindaco, Brigida Cifaldi. Oltre ad una serie di convenuti amanti della lettura.

“Iniziativa interessante perché ognuno, dal libro che leggerà, tirerà fuori ciò che le parole gli hanno trasmesso e non è detto che lo stesso testo sia interpretato allo stesso modo. Un modo per aiutare a far emergere il proprio pensiero, stimolante direi”. Le parole di Colia che ha poi aggiunto “Una delle poche comunità in zona a prendere parte ad un tale evento che ci inorgoglisce e che si va ad aggiungere alle varie iniziative che la nostra comunità effervescente realizza”.

In una sala allestita con sedie e poltrone, messe a disposizione da Arredi Monaco, ai convenuti è stata proposta la possibilità di imbarcarsi in un viaggio nella lettura attraverso i vari libri disposti sulle stesse sedie, creative e colorate.

Un viaggio nelle parole più toccanti, di un brano o di un altro, a cercare quelle che maggiormente rappresentassero il pensiero di ognuno in un momento. Per poi scoprire che, spesso, i libri ci parlano, sono rivelatori e arrivano sempre, se gliene diamo la possibilità, a diradare le nebbie di un dubbio, portate dalla paura, per esempio, o dalle preoccupazioni della vita, quelle che a volte spingono a fermarsi, a inibirsi, a tremare mentre desolati o spaventati ci fermiamo ad occupare una sedia.

A volte, il pensiero di Paola Grillo, in attesa di qualcuno che ci porti conforto o ci racconti una storia per distrarci o dimostrarci quanto il nostro smarrimento non sia che uno stato comune a tanti, una sedia è lì ad ‘ascoltare’.

Una sedia raccoglie tutti gli affanni di chi la occupa in tanti luoghi, come corridoi di ospedali, sale d’attesa.

E potrebbe raccontare se solo potesse parlare, proprio come i libri. E a quelle ‘sedie parlanti’ Paola Grillo ha pensato nel dare il titolo all’<< Io leggo perché>> di Stornarella.

Sabato 26 l’esperienza della lettura continuerà con i ragazzi dell’Istituto Comprensivo in una mattinata in cui , nel l’Auditorium della scuola, ancora da padrone la farà … il piacere di leggere.

Daniela Iannuzzi