Apollonio “Ma non solo scioglimento. In cantiere i provvedimenti conseguenziali”

MANO MANO che si sfogliano le 365 pagine che compongono la relazione dei commissari ministeriali approvata dal Consiglio dei ministeri, che ha svelato i perversi intrecci instaurati non certo di recente, tra “cattivi imprenditori”, “politici corrotti arrivisti e affaristi” e “l’elettorato disoccupato” come ha chiaramente osservato l’arcivescovo padre Moscone in una puntuale analisi della situazione manfredoniana, che ben si configura come complementare della relazione ministeriale, emerge sempre più inquietante e per tanti aspetti angosciante con serie ipoteche sull’avvenire immediato e futuro di Manfredonia.

LA GENTE da tempo ha quanto meno intuito, sulla scorta dei tanti episodi pubblici fuori norma verificatisi (vedi ad esempio i turbolenti consigli comunali e le relative oscure vicende politiche, da una parte; dall’altra fatti di grave criminalità) che qualcosa si era rotto nel contesto socio-politico-economico delle città, che la vita cittadina aveva preso un andazzo niente affatto promettente per quegli sviluppi che pure il territorio era in grado di supportare. Ma mai avrebbe immaginato quello che la relazione ministeriale ha svelato con puntigliosa, meticolosa, documentata concretezza, quanto di marcio e pericolosamente fuori legalità si era andato radicando sotto il bel cielo di Manfredonia e le buone intenzioni dei suoi abitanti rimasti fuori dalla “perversa alleanza di sistema”.

UNA DISAMINA, quella dei commissari ministeriali, peraltro eseguita <a campione>, a ragione del lungo periodo considerato (i due mandati del sindaco Angelo Riccardi con incursioni anche negli anni precedenti), per la mole e la complessità degli atti da esaminare: il che fa supporre che vi sono ancora delle zone buie nel contesto amministrativo del Comune. Così come si fa notare come la dichiarazione di scioglimento per mafia del comune e relativa gestione commissariale per i prossimi diciotto mesi, non è che un aspetto dell’iniziativa ministeriale: ad essa infatti si affiancheranno le inchieste tributaria e penale. Le attività dei vari soggetti indicati nel decreto di scioglimento (specificate nella loro esecuzione con i corrispondenti responsabili identificati singolarmente con nome, cognome, fotografie, affinità e collegamenti collaterali) hanno infatti prodotto dei danni erariali che dovranno essere risarciti alla comunità, senza escludere responsabilità di ordine penale.

L’INDAGINE ha spaziato in tutti gli ambiti economici: dall’edilizia, ai servizi (a quelli essenziali ai parcheggi), dalle varie attività marinaresche (e dunque mercato ittico), a quelle poche attività produttive, alle sale da gioco, alle partecipate del comune come l’ASE (dell’Agenzia del turismo nulla si dice), e così via senza tralasciare niente da cui i cenacoli criminali potessero trarre un vantaggio. Un andazzo nel quale si è andato intensificando e approfondendo “la stretta connessione tra decisioni politiche e tessuto imprenditoriale contiguo alle organizzazioni criminale”. In questo contesto scellerato, ruolo determinante hanno avuto “le sistematiche omissioni degli uffici comunali“.

MA i commissari della Commissione vanno oltre soffermandosi su un aspetto fondamentale nella decifrazione del fenomeno della criminalità organizzata: “nella provincia di Foggia – affermano – la mafia è sbrigativamente descritta come congerie di singole associazioni slegate tra loro, mentre dimostra di essere un organismo unitario capace di spartirsi il territorio secondo una logica organica unita sotto gli aspetti imprenditoriali, economici e di riciclaggio dei proventi illeciti“.

Michele Apollonio