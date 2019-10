Arresti Puglia. Ansa “Ai Cera contestata pure corruzione elettorale”

(ANSA) – BARI, 24 OTT – C’è anche la corruzione elettorale tra i reati ipotizzati dalla Procura di Foggia nell’inchiesta che coinvolge Angelo e Napoleone Cera, padre e figlio rispettivamente ex parlamentare e consigliere regionale pugliese dell’Udc, e in cui sono indagati, per altri reati, anche il presidente della Regione Michele Emiliano e il suo assessore al Welfare Salvatore Ruggieri.

La nuova ipotesi di reato, relativa alle ultime elezioni Europee, Provinciali di Foggia e Comunali di San Severo e San Giovanni Rotondo, è contenuta nell’avviso di accertamenti tecnici non ripetibili notificato nei giorni scorsi agli indagati per verifiche sui telefoni cellulari sequestrati a Napoleone Cera e all’assessore Ruggieri. Dall’atto si apprende anche che il numero degli indagati è salito a sei.

Oltre ai Cera, a Emiliano e Ruggieri e al direttore generale della Asl di Foggia Vito Piazzolla di cui già si era a conoscenza, risulta indagata anche una consigliera comunale di Manfredonia Rosalia Immacolata Bisceglia.

Dall’avviso, notificato a tutti gli indagati, si apprende anche che al dg Piazzolla è contestato, oltre al reato di abuso d’ufficio, anche quello di induzione indebita a dare o promettere utilità con riferimento alla procedura di internalizzazione del servizio CUP con affidamento della gestione alla società Sanitaservice della Asl di Foggia.

Nella stessa inchiesta, nei confronti del presidente Emiliano, dell’assessore Ruggieri e dei Cera è contestato il reato di corruzione per la nomina (mai fatta) del commissario della A.S.P. ‘Castriota e Corropoli’ di Chieuti.

I Cera rispondono anche di un episodio di tentata concussione, per il quale sono attualmente agli arresti domiciliari, relativa alla procedura per nuove assunzioni nel Consorzio per la Bonifica della Capitanata.

Lo riporta l’ANSA.