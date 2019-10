Basket. La Silac Angel Manfredonia sconfitta in casa

È stata una Silac Angel Manfredonia “imprecisa” quella scesa in campo domenica scorsa al PalaScaloria nella 3^giornata del campionato di C Gold Puglia, per il match con Libertas Altamura.

Due squadre appaiate, ‘a digiuno’ di punti e vittorie, entrambe con l’obiettivo di smuovere la classifica. L’impresa riesce agli ospiti, che con grinta e sudore riescono a portare a casa una vittoria, il cui punteggio esprime già di per sé l’ andamento della partita, 55 – 60. Alla ‘palla a due’ schierati in campo Gramazio, Alvisi, Kraljić, Malpede, Vorzillo, contrapposti Lasorte, Clemente, Castoro, Vigor e Dondur.

Buon avvio casalingo, la regia Gramazio dispensa equamente palloni nel pitturato o ‘architetta’ tiri dalla media, in base alle letture difensive avversarie. Con i 15 punti messi a segno, top scorer sipontino, 13 assist serviti e 13 rimbalzi di cui 6 offensivi catturati, mette a segno la prima ‘tripla doppia’ stagionale. Nell’altra metà campo è Vigor (19) che risponde colpo su colpo alle giocate di casa, pericoloso con i suoi cm nel pitturato e altrettanto preciso con i tiri dall’arco. Prima frazione equilibrata che si chiude con un leggero vantaggio casalingo, 17 – 12. Nel secondo quarto, l’intensità casalinga cala vistosamente. La palla è ferma, i passaggi sono lenti, preda delle mani ospiti che li trasformano in facili conclusioni n contropiede. La blanda circolazione di palla comporta anche numerosi errori al tiro dalla media e lunga distanza. Parziale di 10 – 21, si va negli spogliatoi sul punteggio di 27 – 33.

Al rientro in campo, coloro che si sarebbero aspettati un’ inversione di tendenza, rimangono delusi. La squadra entra in campo fisicamente, ma mentalmente appare subito disunita. 7 punti segnati nei 10 minuti di gioco, sono l’emblema di un gioco distratto.

Lasorte (13) e Clemente (13) riescono a sfuggire alle rispettive marcature, mettendo a segno punti in penetrazione e dalla distanza, nonostante un parziale comunque basso di 7 – 15, il gap aumenta e si arriva a fine frazione sotto di 14 punti, 34 – 48 ospite.

Coach De Florio, sostituisce i veterani. Lascia in campo solo Gramazio e Malpede (10p, 13r), un ‘leone’ nel pitturato di casa e ospite, e si affida alla grinta e alla fame degli under, unica nota positiva della gara. Ba (6), Virgilio, Mezzarobba (4) allungano la difesa, pressano a tutto campo recuperano palloni su palloni e intimidiscono l’attacco ospite, accorciando notevolmente il divario a arrivando a -1, a 2 minuti dalla fine, ma non riescono nell’ultimo immane sforzo. La sirena finale suona, sul 60 – 55 ospite.

“Un nuovo campionato, una nuova squadra composta da nuovi giocatori ha bisogno di qualche settimana di tempo per amalgamarsi – commenta lucidamente Antonio Rivetto, direttore sportivo del club sipontino – Altamura era una squadra da temere, per quella cifra caratteristica che possiede e che non concede la possibilità di esprimersi nelle individualità.

A questo si è aggiunta la nostra giornata storta. Noi non abbiamo timori su questa situazione, la squadra continua nel suo percorso con tutta la serenità e tranquillità necessarie. Il campionato è ancora molto lungo”.

TABELLINI

SILAC ANGEL MANFREDONIA 55

LIBERTAS ALTAMURA 60

Parziali: 17-12; 27-33; 34-48

Silac Angel Manfredonia: Ba 6, Gramazio (K) 15, Malpede 10, Ferraretti, Alvisi 4, Virgilio, Grasso (ne), Vorzillo 8, Mezzarobba 4, Kraljic 8. Coach: R. De Florio

Libertas Altamura: Caradonna (ne), Pace 4, Clemente 13, Montemurro 1, Castoro 2, Vigor 19, Dondur 8, Lasorte (K) 13, Carucci (ne). Coach: L. Cotrufo

Arbitri: Giuseppe Russo, Lino Laveneziana.