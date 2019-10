Commissione servizi sociali bocciata, Cavaliere: “Autogol politico”

“Sono consigliere comunale e in base alle mie prerogative in qualunque momento posso richiedere un accesso agli atti, la commissione di garanzia è una perdita di tempo. I consiglieri, 5 della maggioranza e 5 della minoranza, hanno 90 giorni di tempo per gli accertamenti, ma quando trovano il tempo di andarci se sono già impegnati nelle proprie commissioni? Se un atto non è legittimo ci sono la magistratura, la corte dei conti, la guardia di finanza. Un consigliere ha 5 anni di tempo per fare tutto questo”. Gino Fusco, consigliere comunale di Fratelli d’Italia, commenta la bocciatura della commissione di garanzia sui servizi sociali oggi in discussione in aula. Respinta con una maggioranza di 20 voti fra cui 2 astenuti, il presidente Leonardo Iaccarrino e l’ex assessore ai servizi sociali Erminia Roberto. Della minoranza 8 voti a favore. Difendere un proprio ex assessore con questa decisione? “Non dobbiamo difendere nessuno- replica- né si devono trovare capri espiatori.

Con Alfonso Fiore, Massimiliano Di Fonso e Bruno Longo, Fusco aveva preparato un’interpellanza sulla gara riguardante il sevizio agli anziani del centro Palmisano momentaneamente sospeso e, forse, da esternalizzare. “Non è stata discussa in aula ma in un incontro di maggioranza con il sindaco”. Non precisa i contenuti del confronto con Franco Landella, ma è possibile che sia stata risolta la contestazione al dirigente Dicesare sull’ eventuale delibera per l’esternalizzazione senza passaggio in aula.

M5s: “La maggioranza non dialoga”

Molto rammaricata l’opposizione: “Siamo delusi- dice il consigliere del M5s Giovani Quarato– come al solito la maggioranza a parole dice che vuole il confronto ma poi non ascolta. Non era una proposta contro qualcuno, lo spirito era costruttivo, la commissione serviva per capire, per approfondire perché i servizi sociali non rispondo alle esigenze della città”. Sulla contestazione al suo ruolo “che potrebbe svolgere ogni consigliere con l’accesso agli atti” risponde. “Non si tratta di questo, ma di un’analisi organica del problema effettuata con la commissione. La nostra azione di controllo proseguem a breve presenteremo una proposta di commissione specifica sui debiti furi bilancio che erodono le nostre risorse in maniera insensata senza che i responsabili ne paghino le conseguenza”.

Pippo Cavaliere, consigliere di minoranza commenta: “Hanno fatto un autogol sul piano politico, significa che sono consapevoli che le politiche sociali hanno fallito. C’è molto rammarico, non perché abbiano votato contro ma perché sono state addotte motivazioni povere di contenuti. Non è una strumentalizzazione politica, come dicono, né una caccia alle streghe, né una commissione d’inchiesta che da regolamento potevamo chiedere. A Foggia c’è devianza sociale e giovanile, un capoluogo che nello studio Cottarelli, fra le città con oltre 80mila abitanti, risulta all’ultimo posto per politiche sociali. Potevano dare un contributo”.

Palmieri: “Io lavoro comunque per i più deboli”

Anna Rita Palmieri aveva auspicato l’approvazione con tutta la minoranza: “Poteva essere una forma di collaborazione per il presente e per il futuro. A testimonianza che io non ho bisogno di commissioni di garanzia per lavorare, come dice la maggioranza, ‘chi vuole lavorare lavora’ e che, nella mia veste di consigliere comunale mi documento, stamattina, per un problema nel trasporto di alcuni ragazzi disabili fino al Centro diurno a Rione Candelaro, ho chiamato il sindaco per cercare di risolvere il problema”.

Stamattina una delegazione di genitori è stata ricevuta da Landella, dal dirigente ai servizi sociali Dicesare e da alcuni membri della commissione. Il trasporto era stato sospeso per alcuni ritardi nell’affidamento: “L’impegno del sindaco, che ha telefonato all’Ataf, è stato quello di far ripartire il servizio trasporto da lunedì. Questo volevamo fare, risolvere i problemi sulla base non solo del nostro ruolo di consiglieri ma della sensibilità verso i più deboli e di chi, come me, proviene dall’associazionismo. Senza tergiversare ho preso atti, nomi delle cooperative interessate, determine dirigenziali perché chi vuole lavorare non ha bisogno della commissione nei termini in cui è emerso dal confronto in aula. Un dibattito dispersivo, in cui si è parlato di tutto e in cui la maggioranza ha perso un’occasione”.