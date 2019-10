De Leonardis “Risposte su emergenze idriche a Monte Sant’Angelo”

Di seguito, una nota del consigliere regionale Giannicola De Leonardis.

“Nella seduta odierna della Settima commissione, nel corso dell’audizione dei vertici dell’Acquedotto Pugliese in merito agli investimenti operati negli ultimi anni, ho ricordato e riproposto la situazione vissuta nel comune di Monte Sant’Angelo nell’agosto dello scorso anno, in piena estate: la drammatica carenza di approvvigionamento idrico che ha messo in ginocchio numerose attività e famiglie, e danneggiato il turismo.

La dirigente del Servizio Rete e Impianti AQP, dott.ssa Francesca Portincasa, ha evidenziato innanzitutto un problema di sottrazione furtiva dalla condotta di acqua, che arriva nel comune in quantità inferiore rispetto al dovuto: e per questo, la risposta prevista nell’immediato è stata l’installazione di una rete di allarme e telecontrollo, atta a segnalare in tempo reale sopravvenuti ammanchi. Per quanto riguarda invece il medio/lungo periodo, l’attuale sistema idrico, basato su un impianto di sollevamento dell’acqua da Manfredonia per portarla poi sul Gargano, non appare più sufficiente né per le emergenze, né per sostenere l’impatto di un numero di utenti in estate dieci volte superiore rispetto ad altri periodi. E l’ing. Angelo Volpe ha quindi annunciato la rivisitazione completa dell’impianto stesso, con un gruppo di lavoro già costituito da AQP per il progetto di una condotta parallela a Monte Sant’Angelo in grado di assicurare un cospicuo aumento delle volumetrie.

Risposte finalmente rassicuranti, che ho ritenuto doveroso condividere alla luce della ciclicità ricorrente del problema e della sua portata. In attesa del mantenimento degli impegni pubblicamente assunti”.