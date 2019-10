Foggia. Bacio sulla guancia a minore: può essere violenza sessuale

Se il bacio sulla bocca – quello non voluto, si intende – costituisce violenza sessuale quando la vittima viene messa nelle condizioni di non sottrarsi al gesto (ad esempio trattenendole la nuca, cingendola dai fianchi o spingendola con le spalle al muro), a volte lo può diventare anche il semplice bacio sulla guancia. A metterlo nero su bianco è una recente sentenza della Cassazione. E non solo: se la vittima è una minore di 14 anni, scatta anche l’aggravante.

Il professore che bacia la minore sulla guancia commette l’abuso sessuale – si legge nella sentenza – se accompagna tale suo gesto da dichiarazione sentimentale: esso infatti denuncia non il fine amichevole del bacio ma quello sessuale (che, nel caso di specie, non si era verificato sulla bocca per l’istintivo ritrarsi della vittima).

FONTE LALEGGEPERTUTTI