La Sipem Sos Puglia ringrazia l’Ordine degli Psicologi regione Puglia

La Società Italiana di Psicologia dell’Emergenza (Sipem Sos Puglia), nelle persone del Dott. Michele Cusano, Presidente Regionale, e della Drssa Anna Palumbo, Segretario Regionale, auditi in data odierna dalla III Commissione, presediuta da G. Romano, ringraziano il Presidente e la Commissione per il lavoro svolto che ha portato alla formulazione della proposta di legge “Istituzione del Servizio di Psicologia di Base e delle Cure Primarie”.

Per la formulazione della proposta di legge “Istituzione del Servizio di Psicologia di Base e delle Cure Primarie”

Gli scriventi ringraziano il Presidente e la Commissione anche per la possibilità di dibattito e riflessione congiunta sull’importanza del supporto psicologico al cittadino di ogni età per prevenire e curare le patologie psichiche del minore e dell’adulto, i disturbi previsti dai LEA (Livelli Essenziali di Assistenza), gli stati ansiosi e depressivi, le patologie legate agli stili di vita patogeni, ecc. L’impegno della III Commissione in ordine alla proposta di legge in esame è da considerare, a parere degli scriventi, Dott Cusano e Drssa Palumbo, una pagina felice di sensibilità politica verso i bisogni dei cittadini e le istanze del mondo della psicologia, che da sempre si attiva per il soddisfacimento del bisogno di ascolto psicologico volto a prevenire e curare la sofferenza psichica.

L’altra nota di merito

Altra nota di merito dell’operato della III Commissione permanente, a parere degli scriventi, è l’aver saputo integrare e porre in sinergia le diverse anime della psicologia pugliese, favorendo così dialogo e collaborazione tra Sipem e Ordine Regionale nella persona del Presidente Antonio Di Gioia e degli altri consiglieri coinvolti.