laboratorioSUD, Fratelli d’Italia traccia la rotta a Cerignola

CERIGNOLA – Torna Laboratorio Sud: nel weekend a Cerignola Fratelli d’Italia si veste a festa e propone la seconda edizione di un evento già unico nella Regione Puglia. Agricoltura, ambiente, rifiuti e legalità, con un occhio particolare alle infiltrazioni mafiose di stringente attualità nel centro ofantino: da sabato mattina a domenica pomeriggio in Piazza San Francesco (di fronte alla Chiesa del Convento) 25 ospiti locali e nazionali animeranno i dibattiti politici. A margine, intrattenimento, suoni, sapori e comunità.

«Abbiamo ripreso la tradizione della destra cerignolana – spiega il coordinatore e componente dell’assemblea nazionale, Gianvito Casarella – che in autunno tracciava ogni anno la rotta. Qualche anno fa abbiamo impugnato una fiaccola e camminato nel buio: oggi quel sentiero tracciato può essere la strada del centrodestra unito che altrimenti difficilmente sarebbe esistito, dopo gli ultimi 4 anni. Sul territorio esiste un partito reale, in crescita, attivo che guarda al futuro, capace di andare ben oltre le percentuali nazionali. Siamo attivi 12 mesi l’anno, non solo in campagna elettorale e questa manifestazione ne è la prova. Quest’anno abbiamo scelto di scendere in strada, di ascoltare, di parlare. La città ha bisogno di riappropriarsi del gusto del dibattito civile, sano, pulito. Lo stesso vale per la Puglia.

Il nostro Laboratorio Sud non è un evento meridionalista: partiamo dal nostro Mezzogiorno convinti delle nostre potenzialità inespresse che hanno solo bisogno di interpreti. E Fratelli d’Italia, per cultura, valori e atti concreti, può essere la guida di questo riscatto necessario, dopo i disastri su rifiuti, agricoltura, ambiente e legalità. Questa generazione ha tutte le carte in regola per far bene».

SABATO MATTINA | Inaugurazione alle 10.30, col tradizionale taglio del nastro. Alle 11, la tenda di Fratelli d’Italia ospiterà il dibattito su agricoltura e sviluppo, dal titolo “Dalla xylella ai Psr: i fallimenti di Emiliano”. Moderati dal direttore di Teleregione, Salvatore Petrarolo: Manlio Cassandro (responsabile Cassandro srl progettazione e finanziamenti); Angelo Ippolito (presidente Confagricoltura Cerignola); Onofrio Giuliano (presidente Gal Tavoliere); Giannicola De Leonardis (consigliere regionale Fratelli d’Italia); Nino Marmo (consigliere regionale Forza Italia); sen. Patrizio La Pietra (senatore Fratelli d’Italia – commissione Agricoltura). Conclude l’on. Raffaele Fitto (eurodeputato European Conservatives and Reformists). A seguire, pranzo comunitario.

IL PROGRAMMA COMPLETO

SABATO POMERIGGIO | Nel pomeriggio, alle 18, “ricordando Donato”: suggestivo momento di testimonianza extrapolitica, con Giuseppe Monopoli (padre del 25enne picchiato a morte in discoteca). Il giornalista della Gazzetta dello Sport, Emanuele Losapio, modererà le riflessioni sulla cultura della legalità tra i giovani da parte di Pasquale Bufo (docente ed istruttore sportivo), Gabriella Seccia (presidente associazione Sileo) e Vito Panebianco (già dirigente scolastico).

SABATO IN PRIMA SERATA | In prima serata, alle 19, discussione sul tema amministrare oggi “Ambiente, rifiuti e infiltrazioni mafiose”. Michele Cirulli (La Gazzetta del Mezzogiorno) intervisterà: Daniele Cusmai (coordinatore provinciale Lega); Francesco di Feo (sindaco di Trinitapoli); Giovanni Mastrangelo (sindaco di Gioia del Colle – consigliere Città Metr. BA); sen. Dario Damiani (senatore Forza Italia – commissione Bilancio). Conclusioni affidate ai deputati di Fratelli d’Italia Marcello Gemmato (commissione Affari sociali); Maria Carolina Varchi (commissione Giustizia); Wanda Ferro (commissione Antimafia).

SABATO IN SECONDA SERATA | Cena comunitaria, street local food e alle 21 suoni e risate col cantautore e comico barese, Renato Ciardo nello spettacolo “Solo solo: canzoni, voci, fatti… a stare”.

DOMENICA MATTINA | Domenica mattina, si tirano le somme: “Fratelli d’Italia, destra di governo”. Saluti di Francesco Di Giuseppe (vicecoordinatore nazionale Gioventù Nazionale). Quindi, gli interventi, moderati da Sara Tufariello (giornalista Mediaset) del coordinatore provinciale Giandonato La Salandra e del regionale Saverio Congedo. Conclusioni nelle parole dei deputati meloniani Marcello Gemmato, Paolo Trancassini e Giovanni Donzelli.