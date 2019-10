Manfredonia. “Ciao Matteo”. Funerali 46enne già Maresciallo E.I.

Manfredonia, 24 ottobre 2019. Si svolgeranno domani, venerdì 25 ottobre alle ore 9.30, presso la Chiesa San Michele Arcangelo di Manfredonia, i funerali di Matteo Spagnuolo, 46enne già Maresciallo dell’Esercito Italiano, deceduto prematuramente lo scorso 20 ottobre.

Per stabilire le cause alla base del decesso sono in corso delle indagini della Magistratura foggiana.

Scossi e increduli per la prematura morte di Matteo, la redazione di StatoQuotidiano si unisce di cuore al dolore che ha colpito i familiari dell’uomo, la mamma Lina, i fratelli Francesco e Alessandro, e i parenti tutti. (Giuseppe df)

MATTEO SPAGNUOLO (immagini a SQ su gentile concessione della famiglia)