Manfredonia. “IOLEGGOPERCHE'”: iniziativa scuola

Cittadinanzattiva-Rete Scuola ha il piacere di rendere noto ai cittadini quanto segnalato dalle insegnanti dell’Istituto Comprensivo Croce-Mozzillo di Manfredonia circa la più grande iniziativa nazionale di promozione della lettura “IOLEGGOPERCHE’”, organizzata dall’Associazione Italiana Editori, per incentivare la donazione di libri alle biblioteche scolastiche. Tutto questo in collaborazione con la libreria “Nella pancia della balena” di Manfredonia.

Le insegnanti della scuola primaria dell’Istituto comprensivo Croce-Mozzillo, durante la settimana hanno proceduto alla lettura, nelle classi, di vari libri nonché dato vita ad eventi a tema nel cortile della scuola. Inoltre, domani, 25 ottobre, alle ore 9.30 organizzeranno un evento nel cortile per poi proseguire, alunni, insegnanti e genitori in corteo per Corso Manfredi fino ad arrivare in Piazza del Popolo, dove vi sarà un Flash mob, e terminare in libreria per la donazione dei libri da destinare alla biblioteca scolastica.

Anche le insegnanti della scuola dell’infanzia hanno organizzato una divertente “Caccia al tesoro” per il centro storico del paese, che sensibilizzerà non solo i bambini ma anche le famiglie, gli amici ed i passanti, che saranno coinvolti in questa avventurosa esperienza.

Infatti, il 25 ottobre alle ore 17.30 partirà questa caccia al tesoro e, “grazie ad una serie di indizi, tranelli ed indovinelli, i bambini arriveranno in libreria, dove troveranno il TESORO PIU’ GRANDE CHE C’E’…un forziere pieno di LIBRI. Avvolti da un’atmosfera fantastica”, così come fanno sapere le insegnanti della scuola dell’infanzia, “si attiverà un reading collettivo, che affascinerà grandi e piccini…sarà magico e speciale perché ci farà sognare…i libri impareremo ad amare e la biblioteca della scuola cercheremo di ampliare!!”

Per la scuola secondaria “Mozzillo”,così come riferito dalla prof.ssa Eleonora Petrangelo, oltre alla consueta propaganda per incentivare la donazione dei libri al proprio istituto, tutte le classi saranno coinvolte in un contest a livello nazionale.

Infatti, “nella settimana dal 19 al 26 ottobre, nelle classi è stata e sarà proposta la lettura ad alta voce dei seguenti testi come “Gli Sporcelli” di R. Dahl, “Federico il pazzo” di P. Rinaldi, “Nella pancia della balena” di A. Keller. Successivamente, ogni classe produrrà una propria personale recensione del libro letto. Una volta raccolte tutte le recensioni, ne verranno prodotte tre definitive e consuntive di tutte le altre…LIBRAI…PER CASO.

Sabato 26 ottobre alle ore 18.30 una selezione di alunni si cimenterà nel ruolo del libraio, proponendo agli avventori della libreria i libri letti e altri di genere affine. Saranno invitati i genitori e tutti gli alunni della scuola, in maniera più autonoma e personale”.

L’associazione Cittadinanzattiva-Rete scuola, è felice di avere contribuito a diffondere questa iniziativa proprio per l’importanza della lettura.

Infatti, aiutare un bambino a diventare un lettore è un investimento sul suo futuro. Le storie fruite sin dai primi anni gli daranno modo di avere a disposizione una maggiore quantità di materiale narrativo per costruire la storia della vita e riuscire a narrarsi aiuta a vivere meglio.

I libri preparano i bambini ad affrontare la vita. La lettura è uno strumento di conoscenza, amplia il vocabolario e migliora la comunicazione.

I libri insegnano il valore dell’amicizia e sono un importante patrimonio etico e culturale.

Per concludere, l’associazione ringrazia, innanzitutto, l’Istituto comprensivo Croce-Mozzillo per avere segnalato questa interessante ed importante iniziativa e prende in prestito una frase di Antonio TABUCCHI

“La letteratura può essere il mezzo per caricare di senso una cosa di per sé insensata come l’esistenza”.

Coordinatrice territoriale di Cittadinanzattiva

Avv. Eleonora Pellico

Referente Rete Scuola

Dott. Felice Manfredi