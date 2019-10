Manfredonia. “Non solo rapporti con criminalità ma anche mala gestione amministrativa”

LO SCIOGLIMENTO per mafia del comune di Manfredonia non esclude le colpe per l’incapacità politico-amministrativa della classe dirigente che ne ha rette le sorti. Anzi le due situazioni vanno tenute e considerate separate e distinte. Lo sostiene Gianni Fiore, ex consigliere comunale di 5stelle. “I conti in rosso, i servizi ai cittadini ridotti al lumicino – osserva – non hanno nulla a che fare con quelli che sono i rapporti poco chiari tra i politici e i clan”.

Situazioni entrambe “molto gravi sulle quali dovranno riflettere seriamente i cittadini” ma che “ritengo, per la necessaria chiarezza, debbano essere considerate distintamente. Qualora si accerti – rileva Fiore – che le scelte politiche che hanno portato al disastro finanziario sono state fatte per agevolare, favorire, ripagare favori ecc. ecc. allora la colpa di questa classe politica, che ha dominato la nostra città in questi ultimi anni, è doppia. Non solo sarebbero stati influenzati, ma addirittura hanno creato danni ai propri concittadini”.

IL CONSIGLIERE Gianni Fiore assieme al collega Massimiliano Ritucci, sono stati, negli ultimi quattro anni, i censori più puntuali e agguerriti dell’attività amministrativa della compagine di governo guidata dal sindaco Angelo Riccardi, mandata a casa dai suoi stessi sostenitori finiti in minoranza. I loro interventi hanno messo a nudo le errate interpretazioni di leggi finanziarie e di norme riguardanti la gestione della cosa pubblica, evidenziando, anche con denunce ai competenti organi di controllo, “l’incapacità politica di amministrare e gestire una città di 55mila abitanti”.

“SIAMO stati governati per anni – riflette Fiore – da una classe politica che è stata in grado di nascondere la polvere sotto il tappeto solo ed esclusivamente per tornaconti politici personali e non per dare a questa città il meritato lustro, polvere che ad un certo punto non è stato più possibile nascondere. Fatti e misfatti sono stati resi di pubblico dominio, è perciò necessario proprio per poter analizzare in maniera più chiara e oggettiva l’attuale situazione della nostra città, distinguere l’incapacità politica e amministrativa dall’intrattenere rapporti con ambienti malavitosi. L’attenzione critica non va rivolta solo su coloro i quali saranno ritenuti responsabili di aver intrattenuto rapporti con i clan della zona, ma anche su quei consiglieri e quegli assessori che ne hanno appoggiato l’azione politica semplicemente alzando una mano di approvazione in Consiglio Comunale o all’interno della Giunta”.

NELL’INVITARE i concittadini a riflettere su quello che è stato, Fiore guarda al futuro: “La macchia e la vergogna – annota – di essere stati governati in questi anni da chi oltre ad essere incapace ed incompetente nell’amministrare la cosa pubblica, si è dimostrato addirittura legato, o quanto meno influenzato da rapporti con clan malavitosi locali, dovranno ben essere di ammonimento per i cittadini di Manfredonia nel prendere coscienza di essere precipitati al punto zero dal quale è possibile ripartire solo con idee e persone nuove, sempre che i manfredoniani avranno il coraggio e la voglia di rialzare la testa e riprendersi il proprio territorio, allora davvero potrebbe essere l’inizio di una nuova era”.

Michele Apollonio