Meteo: peggiora sul Molise dalla serata, meglio altrove

Altrove sole alternato ad innocue velature, nonché banchi di nebbia nottetempo ed al primo mattino su Murge e Salento, in sollevamento con il riscaldamento diurno. Temperature in aumento. Ventilazione in rotazione da Scirocco con Mar Ionio tendente a mosso, poco mosso l’Adriatico.

VENERDI’: l’alta pressione si rafforza nuovamente determinando una giornata più stabile anche se non sempre serena. Persisteranno correnti umide occidentali che daranno luogo ad una maggiore nuvolosità lungo la dorsale appenninica con locali pioviggini al mattino sui rilievi molisani. Da segnalare inoltre qualche banco di nebbia nottetempo ed al primo mattino sulle Murge, in sollevamento nel corso della mattinata. Per il resto prevarrà la stabilità con innocui annuvolamenti alternati a momenti soleggiati. Temperature in diminuzione nei valori massimi ma il contesto si manterrà ancora mite nelle ore diurne. Venti inizialmente moderati di Scirocco ma in progressiva attenuazione. Mosso il Mar Ionio, poco mosso l’Adriatico.

Sabato 26 Ottobre