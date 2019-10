Nobiletti “Bene arresti dopo agguato Vieste. Scioglimenti? Spesso abbandonati”

Vieste, 24 ottobre 2019. “Siamo soddisfatti dell’operazione dell’Arma dei Carabinieri, in collaborazione con la Direzione Distrettuale Antimafia. Una bella risposta per quanto avvenuto lunedì 14, come nei film polizieschi americani. Dopo il fattaccio c’è subito l’intervento delle forze dell’ordine. Ringrazio al contempo il Prefetto di Foggia. Questa operazione darà un segnale importante alla criminalità organizzata di Vieste, per il futuro”.

Lo ha detto il sindaco di Vieste Giuseppe Nobiletti, nel corso di una intervista rilasciata stamani al giornalista Saverio Serlenga.

“Per il futuro? Sicuramente non bisogna abbassare la guardia. Per quanto importante, questa operazione, naturalmente, non ha sconfitto definitivamente la mafia a Vieste. Quindi bisognerà continuare ad operare per scardinare la struttura base della criminalità organizzata locale”.

Scioglimenti consigli comunali: dopo Monte Sant’Angelo e Mattinata ora Cerignola e Manfredonia. “Il nostro territorio, quello del Gargano, è stato spesso abbandonato e ridimensionato. Da qui l’introduzione e la capilarizzazione della criminalità, negli anni, nel tessuto politico – sociale – economico locale.

Se si fosse intervenuti con decisione anni fa tante cose si sarebbero evitate. Per i commissariamenti: ho sempre una valutazione positiva, per il segnale che si rende ai cittadini e alla politica. La valutazione negativa fa riferimento al fatto che spesso pagano solo i politici e meno i dirigenti, vale a dire quei referenti che dovrebbero controllare quello che la politica produce a livello di atto di indirizzo negli atti e nei provvedimenti”.

FOCUS STATOQUOTIDIANO.IT OPERAZIONE “NEVE DI MARZO”