Sarà presentato il 25 ottobre prossimo, a partire dalle ore 9,00, presso l’auditorium della Camera di Commercio di Foggia, il “Piano della Prevenzione della ASL Foggia”.

Il piano, contenente i progetti interdisciplinari che saranno realizzati sul territorio provinciale, è stato elaborato dal Dipartimento di Prevenzione in collaborazione con ARPA Puglia e Ordine dei Medici di Foggia.

Torna, dunque, il tema della “Prevenzione in tutte le politiche”, già filo conduttore delle ultime quattro edizioni della Conferenze dei Servizi aziendali annuali.

La Giornata di lavoro del prossimo 25 ottobre vede coinvolte anche numerose associazioni a tutela degli animali e dell’ambiente che operano in provincia di Foggia.

Molti i progetti elaborati nell’ambito del Piano di Prevenzione che affrontano tematiche di grande attualità come la lotta alle microplastiche, la prevenzione dei tumori attraverso corretti stili di vita (Med Food Anticancer Program), il benessere negli ambienti di lavoro (WHP). E, ancora, la lotta al randagismo (Zero cani in canile), le vaccinazioni, gli screening, l’antibiotico-resistenza, la Pet Terapy.

I progetti, raccolti in un quaderno scientifico, saranno divulgati a medici di Medicina Generale, farmacie, sedi dei Servizi Aziendali e associazioni.