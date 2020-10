Al Palascaloria il Manfredonia C5 pareggia contro la Vis Gubbio

Manfredonia, 24 ottobre 2020. Prima partita in casa per il Manfredonia C5 e primo pareggio stagionale per 2 a 2 contro la Vis Gubbio. Mister Massimiliano Monsignori al fischio di inizio schiera il quintetto formato dal capitano Lupinella tra i pali, linea difensiva con Boutabouzi e Raguso, in avanti i nei acquisti Sampaio e Scigliano. Di contro, il Gubbio scende in campo con Tommasini tra i pali oltre Wagner, Caropio, Da Silva e Bicaj. Passano soli 2 minuti e la prima occasione capita a Raguso con un tiro che sfiora l’incrocio dei pali. Due minuti più tardi, bella triangolazione tra Boutabouzi, Sampaio, quest’ultimo al centro per Scigliano che non arriva per poco alla conclusione. Pochi secondi ancora e ci prova Martinez, che dopo la esecuzione di un calcio d’angolo, tenta la conclusione ma non inquadra la porta.

Al 13°, da una rapida ripartenza del Gubbio nasce la prima rete segnata da Bicaj. Al 12’03, buona occasione per Crocco che si accentra e tira ma il portiere ospite, tra i miglioi respinge. Al 9’15 Raguso tira in porta, palla respinta miracolosamente dal portiere e qualche secondo dopo, ancora in ripartenza, il Gubbio trova la rete del raddoppio con DA Silva. Passano soli due minuti ed è il solito Boutabouzi, come accaduto una settimana fa a Capurso che prende palla, si accentra e trova l’angolino giusto, accorciando le distanze. Subito dopo è Martinez che sfiora il pareggio che arriva subito dopo con Crocco, con un fendente centrale da fuori area che sorprende Tomassini. A 2 minuti dalla fine è Sampaio che con una girata cerca di segnare ma la sua conclusione è respinta dal portiere. Si torna in campo nel secondo tempo con lo stesso equilibrio che ha caratterizzato la prima frazione di gioco. Al 16’47, Martinez protegge la palla si gira e calcia a rete con respinta del portiere.

Al 15’00, invece è il Gubbio a sfiorare la rete con Carlo Pio, difatti, la sua girata termina fuori di poco. A13′, si mette il luce il Manfredonia c5 con Scigliano che serve Raguso, ma il suo tiro viene ribattuto dal portiere. Al 12’45 Wagner Leite ci prova dalla distanza ma non sorprende il capitano Lupinella si fa trovare pronto. Al 10’ è Boutabouzi che batte un calcio di punizione con il pallone che arriva a Scigliano ma il suo tiro termina alto sulla traversa. Al 9’, Da Silva, precedentemente ammonito, commette un fallo da ammonizione su Sampaio, letteralmente travolto al limite dell’area di rigore ma il secondo arbitro decreta soltanto il calcio di punizione, tra le proteste dei calciatori e del pubblico. Nell’occorso l’unico ad essere ammonito è Mirko Lupinella per proteste. Al 7’51, grande giocata di Gaku che di tacco serve Martinez, la girata del pivot biancoceleste tocca l’incrocio dei pali. A 2’35 è Scigliano che da un saggio delle sue qualità tecniche, riceve il pallone, doppio passo ed avversario saltato, un fendente diagonale che che sfiora il palo. Al 2’27 è ancora il redivivo Scigliano che fa la barba al palo e sino alla sirena il Manfredonia C5 ci prova in tutti i modi ma il risultato finale non cambia.

La riflessione finale non può prescindere dai troppi goal subiti nelle due gare disputate, quindi, quella contro il Capurso ed il Gubbio nella prima frazione di gioco che, conseguentemente mette in salita la partita, oltre alla poco lucidità della squadra nel gestire il fraseggio e soprattutto le conclusioni sotto rete.

Da Sampaio, seppur non servito sempre nel migliore dei modi, a consuntivo, e tenuto conto delle sua qualità tecniche ci si aspetterebbe qualcosa di più rispetto a quanto finora mostrato, servono infatti le sue talentuose giocate ed i suoi goal che speriamo possano presto arriva così come è accaduto per Scigliano. Prossimo turno in trasferta contro il CNL CUS Molise, vittorioso in tesferta contro il Giovanizzo per 2 a 0.

Antonio Castriotta