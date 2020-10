Alunno positivo: chiusa scuola dell’infanzia a San Marco in Lamis

San Marco in Lamis (Foggia) 24/10/2020 – Il Sindaco Dott. Michele Merla ha ordinato al legale rappresentante della Scuola dell’Infanzia paritaria “Madre Isabella De Rosis”

Parrocchia SS. Annunziata sita in San Marco in Lamis in via G.Piccirellin.20, il

prolungamento della chiusura temporanea della Scuola predetta, operato in via immediata e precauzionale dal 21/10/2020 per 14 giorni, fino al 03/11/2020, al fine di porre in essere tutte le obbligatorie azioni in applicazione rigorosa dei protocolli sanitari vigenti. In più lo stesso ha ordinato la sanificazione di tutti i locali scolastici a mezzo di imprese di sanificazione certificate. Il legame della scuola materna aveva comunicato già dal 21 ottobre che un alunno frequentante aveva riportato la positività al virus SARS COV-2.