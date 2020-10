Covid, contagiato in scuola di Vico: disposta chiusura

Vico del Gargano, 24/10/2020 – Un nuovo caso positivo al Coronavirus è stato riscontrato all’interno di una classe dell’Istituto di Istruzione secondaria superiore “Publio Virgilio Marone” in contrada Maddalena a Vico del Gargano. Per tale ragione il sindaco Michele Sementino “ritenuto necessario dover adottare ulteriori misure, ai fini del contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, per fronteggiare eventi idonei a arrecare grave ed imminente pregiudizio alla salute della collettività di riferimento” ha disposto “per le motivazioni innanzi espresse e con decorrenza immediata (oggi venerdì 23.10.2020) e fino all’interna giornata di martedì 27 ottobre 2020 la chiusura in via precauzionale, l’inibizione presso detti luoghi, di qualsivoglia attività e la sanificazione dell’intero plesso scolastico”.

I dati contenuti negli ultimi rapporti di monitoraggio dell’emergenza epidemiologia da Covid-19, confermano un aumento della circolazione virale in tutto il Paese ed è sostanzialmente confermato l’aumento nei nuovi casi segnalati in Italia per la dodicesima settimana consecutiva con una incidenza cumulativa (dati flusso ISS) negli ultimi 14 giorni, come risulta dalla nota del Dipartimento Promozione della salute.

Il Bollettino Epidemiologico della Regione Puglia del 23 Ottobre 2020 con il quale il Presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, sulla base delle informazioni del direttore del dipartimento Promozione della Salute Vito Montanaro, informa che, alla data del 23 ottobre 2020 in Puglia, sono stati registrati, tra l’altro, 590 casi positivi di cui 176 solo nella provincia di Foggia, nonché le dichiarazioni del Direttore Generale dell’ASL Foggia, Vito Piazzolla: “In questi giorni si sta registrando in provincia di Foggia un incremento dei casi positivi. L’Ultima criticità è legata ad un focolaio individuato in un istituto comprensivo di Rodi Garganico dove, al momento sono risultati positivi 14 alunni e 4 insegnati. Per cui si stanno applicando i protocolli di sicurezza per contenere il contagio e monitorare le situazioni a rischio”.