Foggia, 24 ottobre 2020. Spaventoso incidente stradale questo pomeriggio sulla rotatoria tra via Napoli e la circumvallazione di Foggia. Ad entrare in collisione per cause al vaglio della Polizia Locale due autocarri. Dopo l’urto uno dei due si è ribaltato su di un fianco.

Fortunatamente non ci sono feriti.