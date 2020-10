Foggia, runner investito in via Scillitani: codice rosso

Foggia, 24 ottobre 2020. Ancora non si conoscono le condizioni del runner che ieri sera, intorno alle ore 18, è stato investito da un’auto in via Scillitani a Foggia. L’uomo, mentre correva sul marciapiedi di via Scillitani, è stato investito da una Mazda il cui conducente si è immediatamente fermato per prestare i primi soccorsi.

Il runner è stato trasportato presso il locale Pronto Soccorso in codice rosso e non dovrebbe essere in pericolo di vita. Agli agenti della Polizia Locale adesso il compito di stabilire esattamente quanto accaduto.