Iomiattivo, “Yellow Wednesday, un mercoledì da leoni” a Foggia

Foggia, 25 ottobre 2020. Il gruppo 134 Foggia di Amnesty International Italia partecipa all’iniziativa nazionale #Iomiattivo, la settimana dedicata all’attivismo per i diritti umani, in programma dal 25 al 31 ottobre in oltre 100 città italiane. “Yellow Wednesday: un mercoledì da leoni”. 28 ottobre, Auditorium Santa Chiara, a partire dalle ore 16, con la proiezione della mostra fotografica “These hands are human” di Maria Palmieri. Dalle ore 18, testimonianza di Yvan Sagnet, che ha portato la lotta per i diritti umani nelle campagne pugliesi. Introduce Cesare Sangalli, responsabile di Amnesty Foggia. Interviene Francesco Strippoli, dell’associazione “No Cap” Foggia.

A seguire, concerto di H.E.R., artista vincitrice del premio Amnesty International 2020. Chiude la giornata una performance ideata da Angelo Pantaleo, “Empietà” con H.E.R e Manuela Ametta. I nostri eventi si svolgeranno nel pieno rispetto delle norme di sicurezza anti Covid-19 e dei recenti provvedimenti emanati, “Yellow Wednesday, un mercoledì da leoni” rappresenterà un’occasione per scoprire nuovi modi di attivarsi in maniera concreta per la promozione e la difesa dei diritti umani insieme agli attivisti di Amnesty International sul territorio. “ Rilanciare l’impegno per i diritti umani è più che mai importante, in questa triste fase di pandemia mondiale. Vieni con noi, ci troviamo tutti i mercoledì alle 18, in via Lustro 3, presso la galleria “Creo” (Cesare Sangalli, responsabile gruppo Foggia”. L’elenco completo degli eventi è consultabile sul sito internet di Amnesty International Italia.

Amnesty International conta oggi oltre 7 milioni di soci e sostenitori nel mondo di cui circa 80000 in Italia. Nella sua storia l’organizzazione ha svolto campagne per liberare i prigionieri di coscienza, abolire la pena di morte, porre fine alla tortura e alla violenza contro le donne, contrastare impunità e discriminazione, garantire il diritto all’alloggio, alla salute e all’istruzione, riaffermare i diritti umani di migranti, richiedenti asilo e rifugiati. Dal 1961 a oggi, Amnesty International ha contribuito a salvare una media di tre vite al giorno.